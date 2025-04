L’infortunio è grosso guaio: finale di Coppa Italia a rischio, che tegola

Grossi guai in vista della finale di Coppa Italia: uno dei titolari si è infortunato e rischia concretamente di saltare la grande sfida

Grazie alla stupenda serata di mercoledì nel derby, il Milan si è conquistato la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana di gennaio. I rossoneri, infatti, sono in finale di Coppa Italia: superata l’Inter in semifinale con un totale di quattro gol a uno. Un risultato molto importante non solo per le reti segnate ma anche per la prestazione offerta. Non è una sorpresa che la squadra non si stia ripetendo a Venezia: come accaduto tante altre volte in questa stagione, il Milan di oggi in laguna è il Milan visto tutto l’anno, con poche idee e tante difficoltà.

Questo tipo di atteggiamento non basterà per vincere la Coppa Italia contro il Bologna, una delle squadre più sorprendenti di questo campionato e fra le poche in Italia ad andare ad altissima intensità – ne sa qualcosa l’Inter, che ha di recente perso al Renato Dall’Ara. Vincenzo Italiano però deve fare i conti con problemi di infortuni: il terzino Holm è in dubbio, ma a lui adesso si è aggiunto anche un giocatore molto importante della squadra.

Finale di Coppa Italia, un protagonista assente per infortunio?

Il Bologna ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l’Udinese di questo turno di campionato e nell’elenco manca Dan Ndoye, uno dei giocatori più importanti. L’esterno aveva fatto molto bene anche la scorsa stagione con Thiago Motta ma con Italiano è riuscito ad incidere di più anche dal punto di vista dei gol e degli assist. Per il tecnico è una pedina fondamentale dello scacchiere ma dovrà farne a meno per un po’, e probabilmente anche per la finale.

Per lui un risentimento muscolare che richiede dalle due alle tre settimane di stop per il pieno recupero. La finale di Coppa Italia si giocherà il prossimo 14 maggio, quindi fra poco più di quindici giorni. Ndoye ha possibilità di recuperare ma potrebbe non essere, nel caso, al top della condizione per quella serata. A lui, come detto, si aggiunge il dubbio Holm, anche lui alle prese con un infortunio muscolare. Per quanto riguarda, invece, il Milan, a parte il lungo degente Emerson (che potrebbe tornare verso la fine del campionato), dovrebbe avere tutti a disposizione. Il problema lombarda di Jovic accusato nel riscaldamento di Venezia-Milan non dovrebbe destare preoccupazioni.