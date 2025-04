Milan a pezzi, tradimento pazzesco: se ne va all’Inter

La dirigenza nerazzurra può davvero lasciare senza parole la Milano rossonera: tradimento folle al Milan, così può firmare con l’Inter

Il campo ha recentemente visto trionfare i colori rossoneri. Ma la rivalità tra Milan ed Inter, a prescindere dal meraviglioso successo della squadra di Conceicao in Coppa Italia, va sicuramente oltre. Oltre il campo e anche oltre quelle che saranno le mosse da mettere nero su bianco in sede di calciomercato, durante i mesi estivi.

Sia i rossoneri che i nerazzurri cambieranno tanto. Tra entrate ed uscite, si tratta comunque di situazioni abbastanza diverse. Il Milan vivrà una vera e propria rivoluzione. Un nuovo direttore sportivo – verosimilmente Igli Tare, ad oggi in netto vantaggio su altri nomi – ma anche l’allenatore che rimpiazzerà Conceicao ormai certo di lasciare Milanello a fine campionato. La ricerca di un attaccante che convinca – Gimenez, in tal senso, ha sicuramente bisogno di ulteriore tempo – accomuna il ‘Diavolo’ alla ‘Beneamata’. L’Inter farà i conti con le partenze già certe di Correa e Arnautovic e – dunque – la ricerca di un terzo bomber resta di primaria importanza.

Rimanendo sulle strategie di Marotta e Ausilio, ce ne potrebbe essere una che risulterebbe come uno schiaffone sul volto di ogni singolo milanista. La dirigenza di Viale della Liberazione, secondo quanto trapela dalla Spagna, ha in mente un rinforzo da urlo che potrebbe fare infuriare i tifosi rossoneri. Uno scenario agghiacciante che, sottotraccia, sta prendendo rapidamente forma. Ed il Milan non la prenderebbe affatto bene.

Dal Milan all’Inter, colpo shock: rossoneri devastati

Costruire una squadra forte e cambiare lì dove ce ne sarà bisogno: Marotta sa bene come agire e soprattutto quali saranno i primi nomi da provare a portare ad Appiano Gentile a partire da luglio. A tal proposito, secondo ‘Fichajes.net’, il primissimo profilo potrebbe riguardare la porta.

Dopo un lungo tira e molla per il discorso rinnovo, alla fine Gianluigi Donnarumma lasciò il Milan a parametro zero. Era il luglio 2021, quasi quattro anni fa. Un divorzio forzato al quale i tifosi rossoneri non hanno reagito – a tratti, a ragion veduta – nel migliore dei modi. E oggi pare proprio che Gigio possa tornare a Milano, per accasarsi sull’altra sponda del Naviglio. L’Inter pensa a Donnarumma per il dopo Sommer, visto che il contratto dell’estremo difensore svizzero resta in scadenza il 30 giugno 2026. Un addio anticipato non è da escludere.

Discorso praticamente identico per Donnarumma che a Parigi guadagna però 10 milioni netti a stagione – ostacolo non da poco da superare – e la cui cifra per partire 12 mesi prima della scadenza potrebbe aggirarsi comunque intorno ai 30 milioni di euro. Un affare difficile, molto complicato ma non impossibile. Marotta ci crede, i tifosi dell’Inter sognano l’estremo difensore azzurro mentre i milanisti già tremano dalla rabbia all’eventualità di ritrovarselo contro nei prossimi derby.