Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid: l’addio è già deciso

Il Milan pronto a pescare ancora una volta nelle fila dei ‘Blancos’ per un rinforzo interessante per la prossima stagione: cosa sta accadendo

C’è un filo invisibile che sembra legare il Milan e il Real Madrid. Ci sono tanti aspetti che portano a pensare questo, con un rapporto particolare che di sicuro esiste tra club che si stimano reciprocamente, essendo entrambi rappresentanti di una grande aristocrazia calcistica e tra i più vincenti di sempre. Con una presenza, sulla panchina dei ‘Blancos’, ancora amatissima nell’ambiente rossonero, come quella di Carlo Ancelotti in panchina.

Il tecnico emiliano ha scritto pagine di storia indelebile in rossonero e lo stesso ha fatto in Spagna. Gli ottimi rapporti tra le due società si sono confermati oltretutto negli anni, con diversi affari che hanno avuto luogo sull’asse tra Madrid e la Lombardia. Dal Real, il Milan ha accolto Theo Hernandez e in passato anche Brahim Diaz, giocatori che hanno avuto una certa importanza nelle fortune recenti del Diavolo.

In vista del prossimo calciomercato, il club milanista avrà la necessità di intervenire ancora una volta in maniera importante sul mercato, dopo una stagione a dir poco complicata e controversa. Proprio al Real Madrid si guarda ancora, per qualche innesto di qualità, approfittando del fatto che per diversi giocatori nelle fila dei ‘Blancos’ potremmo essere giunti a fine ciclo.

Il Real Madrid lascia andare Arda Guler: il Milan ne approfitta

Da tempo, uno dei nomi più stuzzicanti è quello di Arda Guler. Giovane talento turco, molto promettente, su cui il Real ha fatto un investimento importante ma che in Spagna, per un motivo o per un altro, non ha trovato la giusta continuità.

Il fantasista è stato poco utilizzato da Ancelotti, sebbene quest’anno, rispetto alla scorsa stagione, si sia pienamente ristabilito dal punto di vista fisico e abbia dato prova di avere un talento indiscutibile. Dal canto suo il giocatore aveva affermato, non molto tempo fa, di voler rimanere a Madrid e giocarsi le sue carte per entrare in squadra in pianta stabile, ma questo momento potrebbe non arrivare mai. Nel caso di una partenza, il Milan potrebbe farsi trovare pronto chiedendolo in prestito. Uno scenario che potrebbe ricevere l’approvazione da parte del Real. E che porterebbe tanta qualità nel reparto offensivo.