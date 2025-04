Milan distrutto, l’annuncio è chiaro: non resterà in rossonero

Il Milan è rimasto sconvolto dall’ultimo annuncio che pone le basi per un addio dolorosissimo: tutti i tifosi sono rimasti sconvolti e ora sanno di poterlo perdere

La squadra di Conceiçao ha trovato ultimamente un discreto equilibrio che gli sta consentendo di ottenere dei buoni risultati. In campionato ormai è tardi per pensare ad una rimonta, ma in Coppia Italia può arrivare il secondo successo stagionale.

Nelle ultime settimane il Milan sembra aver trovato una discreta quadratura del cerchio. La sconfitta di Pasqua contro l’Atalanta ha eliminato le residue speranze di tornare competitivi per l’Europa che conta, ma in Coppa Italia Conceiçao e i suoi ragazzi si sono tolti una bella soddisfazione. Un 3-0 secco all’Inter di Inzaghi, terzo derby vinto in un anno (su cinque disputati, con altri due pareggi) e il biglietto per la finale di Roma contro il Bologna. L’Europa League può arrivare proprio tramite il trofeo nazionale e salvare con la seconda coppa in pochi mesi una stagione che sembrava essere disgraziata.

Tutto questo non salverà la panchina del tecnico portoghese, che però ci tiene a lasciare con il ricordo di due trofei. Chi oltre a Conceiçao potrebbe lasciare il Milan è Alex Jimenez, uno dei giocatori chiave nelle rinascita rossonera. Il suo ruolo da esterno alto ha donato equilibrio ad una squadra che quest’anno ne ha sempre avuto poco. Il giovane spagnolo è tornato nelle mire del Real Madrid.

Il Real Madrid può riprendersi Jimenez: l’ultimo annuncio spaventa il Milan

Il Milan ha pescato Jimenez tra le fila del Real Madrid Castilla e nell’estate del 2023 l’ha portato a Milanello, ripetendo l’operazione fatta con Theo Hernandez. Anche questa volta la resa è stata ottima, visto che il classe 2005 è ormai un titolare a soli 19 anni. Conceiçao lo ha messo più alto, da esterno di centrocampo e lui sta ripagando la fiducia con prestazioni di ottimo livello.

Chi lo conosce bene è Julen Guerrero, storica bandiera dell’Athletic Club da giocatore e poi commissario tecnico della Nazionale spagnola Under 15, Under 16 e Under 17, dove ha allenato Jimenez. Intervistato dai colleghi di TMW ha dichiarato: “Se devo paragonare Alex ad un calciatore del passato direi Cafu“. Poi aggiunge: “Jimenez è un calciatore che per talento e caratteristiche può stare benissimo nel Real Madrid. Potrebbe acquisire esperienza nel Milan per qualche stagione ancora e poi tornare a Madrid più avanti”. I tifosi rossoneri temono questo scenario.