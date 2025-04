Rimpianto Milan, la Roma lo riporta in Italia: tifosi rossoneri senza pace

Un altro calciatore potrebbe rientrare, seppur indirettamente, negli intrecci di mercato tra Milan e Roma

Un finale di stagione da protagonisti per Milan e Roma tra la finale di Coppa Italia che attende i rossoneri e la lotta per un piazzamento Champions che coinvolge la compagine di Ranieri insieme a Atalanta, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina in lotta per gli ultimi due posti rimasti.

Qualificazione europea che sarà decisiva per le strategie di mercato delle due squadre che dovranno risolvere, a fine stagione, la questione Abraham-Saelemakers. I due calciatori sono in prestito secco. La Roma ha manifestato l’intenzione di acquistare l’attaccante belga. Ci ha provato, invano, già durante la sessione invernale di mercato, inserendo ovviamente nell’affare Abraham. Quest’ultimo, dopo settimane in cui il suo addio al Milan sembrava scontato, è diventato la prima scelta (con Jovic) nelle rotazioni in attacco di Concecaico, la cui permanenza potrebbe favorire anche quella del centravanti inglese.

Nulla di pianificato, al momento. Le due squadre ne riparleranno al termine del campionato. Intanto, stando alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la Roma starebbe seguendo con grande attenzione un ex calciatore del Milan con l’intenzione chissà di acquistarlo per rinforzare la difesa.

La Roma sull’ex calciatore del Milan, altri due club di Serie A interessati

Il calciatore in questione è Jan Carlo Simic, il centrale serbo classe 2005 che il Milan ha ceduto la scorsa estate all’Anderlecht. Un addio che è stato accolto con disappunto dalla tifoseria milanista che aveva apprezzato le prestazioni di Simic in rossonero. E’ stato Pioli a farlo esordire in prima squadra con tanto di gol al debutto nel 3-0 al Monza del 17 dicembre 2023. Sembrava destinato alla conferma Simic poi l’improvviso addio per soli 3 milioni di euro, altro particolare poco gradito considerato il potenziale del serbo.

All’Anderlecht, Simic è diventato subito titolare. Quarantacinque le presenze finora in tutte le competizioni con quattro gol all’attivo e un posto stabile anche tra i convocati della nazionale serba. Un rendimento costante quello di Simic monitorato dalla Roma ma anche dalla Lazio e dalla Fiorentina. Vedremo se questo interessamento, confermato da più fonti, sfocerà in qualcosa di più concreto in vista della prossima stagione. Il serbo è legato all’Anderlecht da un contratto fino al 2029 e ha una valutazione di circa 10 milioni, decisamente congrua al valore di un giocatore già affidabile e con ampi margini di miglioramento.

L’eventuale addio all’Anderlecht di Simic coinvolgerebbe anche il Milan che, nell’accordo con il club belga, si è riservato una percentuale sulla rivendita del giocatore. Una magra consolazione per i tifosi milanisti che avrebbero gradito maggiormente rivedere Simic ancora con la maglia rossonera.