Sarri al Milan con un suo pupillo: l’indiscrezione clamorosa

L’allenatore toscano verrebbe di corsa a Milano e gli piacerebbe avere con sé un calciatore che migliorerebbe la squadra.

Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo tecnico del Milan. Sergio Conceicao rischierebbe il posto anche vincendo la Coppa Italia, trofeo che vuole comunque aggiudicarsi per rafforzare la sua posizione in vista di quella che sarà la decisione della società. L’ingaggio di un nuovo direttore sportivo potrebbe schiarire le idee, però è una questione che potrebbe richiedere ancora del tempo.

Se Conceicao non dovesse essere confermato, probabilmente il suo successore sarà un allenatore italiano. In queste settimane si è parlato di più nomi, i principali sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Qualcuno ha azzardato anche la candidatura di Antonio Conte, nonostante il suo ricco contratto col Napoli fino a giugno 2027 e il fatto di essere stato scartato dalla società rossonera un anno fa.

Milan, un talento italiano in rossonero con Sarri?

Non si sta parlando molto di un eventuale arrivo di Maurizio Sarri, allenatore già accostato al Milan in passato. Le cronache di calciomercato non lo danno come una delle opzioni per la panchina rossonera, invece sembra essere considerato da Roma e Fiorentina per la prossima stagione.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato sul suo canale YouTube che Sarri in caso di eventuale approdo al Milan vorrebbe un calciatore molto noto della Serie A: “Se Sarri fosse l’allenatore del Milan, si potrebbe ricongiungere con Samuele Ricci. Ai tempi della Lazio lo ha sempre cercato. Se fosse un altro, Ricci sarebbe comunque un obiettivo, piace al club rossonero“.

Non è un segreto che Samuele Ricci sia una delle idee di mercato del Milan per la prossima estate. Il centrocampista del Torino è stato seguito con attenzione in questi anni e ci potrebbe essere un tentativo concreto per acquistarlo. Urbano Cairo lo valuta almeno 30 milioni di euro e spera in un’asta per guadagnare il più possibile. Attenzione alla solita Premier League, dove sembra che anche il Manchester City abbia messo gli occhi addosso all’ex gioiello dell’Empoli.