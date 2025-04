Tifosi del Milan increduli: il giovane gioiello se ne va a titolo definitivo

Un giovane gioiello del Milan potrebbe salutare in vista della prossima stagione con il club pronto alla cessione a titolo definitivo per fare cassa.

La qualificazione alla finale di Coppa Italia non cambia i piani del Milan dal punto di vista del mercato con i rossoneri che sanno di dover recuperare diversi milioni di euro considerata l’assenza dalla prossima Champions League.

Sono diversi i nomi sulla lista dei cedibili in casa rossonera con il club che sa di dover lasciar partire molti giocatori in vista della prossima estate. Oltre ai nomi eccellenti potrebbero lasciare Milanello anche diversi giovani talenti che si stanno mettendo in mostra tra la formazione Primavera ed il Milan Futuro. Uno di loro potrebbe lasciare il club a titolo definitivo con una squadra di Serie A pronta a fare il proprio tentativo con i rossoneri per assicurarsi il suo cartellino.

Milan, addio in sede di mercato: i rossoneri lo mandano via a titolo definitivo

Il Milan, stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, potrebbe cedere al Genoa Andrei Coubis, giovane difensore rumeno che è tornato in questa stagione dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto per diversi mesi lontano dai campi di gioco.

Tornato nel Milan Futuro dove ha conquistato subito il posto da titolare, Coubis ha attirato le attenzioni di diverse squadre sia in Serie B che in Serie A. Classe 2003, per il difensore centrale è il momento di un salto di qualità per provare a giocare nel massimo campionato italiano. Il Milan proverà a cederlo in estate per fare cassa e il Genoa potrebbe versare nelle casse del club meneghino una somma intorno al milione di euro.

Coubis chiuderà la stagione con il Milan Futuro e si attenderà l’ufficialità dell’arrivo del nuovo direttore sportivo per capire quali saranno le intenzioni del club sul giovane difensore. Il Genoa potrebbe permettere al classe 2003 di avere spazio in prima squadra sin da subito e provare a mettersi in mostra in Serie A.

Possibile addio anche per altri giovani gioielli. L’intenzione del Milan è quella di lasciar partire in prestito secco anche Francesco Camarda con il classe 2008 che ha perso spazio da quando è arrivato sulla panchina del Milan Sergio Conceicao. L’intenzione del Milan è quella di cedere la giovane punta per un anno in Serie A dandogli l’opportunità di giocare con continuità e mettersi in mostra nel massimo campionato.