Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic torna decisivo, segna anche Gimenez

Serie A, Venezia-Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita di campionato giocata oggi allo stadio Pier Luigi Penzo.

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, il Milan vince anche a Venezia. 2-0, un gol per tempo: al 33′ è Christian Pulisic a trafiggere Ionut Radu, mentre nel recupero finale c’è il ritorno al gol di Santiago Gimenez.

Serie A, Venezia-Milan: la cronaca della partita

Al 3′ Venezia insidioso da corner: colpo di testa di Candè, palla deviata e bloccata da Maignan. Al 5′ GOL DEL MILAN: PULISIC! Servito perfettamente da Fofana, l’ex Chelsea davanti a Radu non sbaglia calciando di sinistro. La rete ha dato fiducia ai rossoneri, che vanno alla ricerca del 2-0 per mettersi in una situazione più tranquilla da poter gestire. Ma i padroni di casa non stanno a guardare e provano a rendersi pericolosi per creare i presupposti del pareggio.

Al 22′ grande occasione per il Venezia: Yeboah salta Pavlovic e serve Zerbin, che di sinistro calcia dall’interno dell’area e manca di pochissimo la porta. Un minuto dopo cross insidioso di Zerbin, nessun compagno ci arriva e la palla viene deviata in corner. Sul corner altra chance ghiotta per i veneti: Yeboah di destro non riesce a inquadrare la porta da posizione interessante. Momento ottimo per la squadra di Di Francesco.

Al 27′ Theo Hernandez prova la conclusione a giro dalla distanza, palla fuori. Al 32′ punizione pericolosa di Nicolussi Caviglia, palla fuori di poco alla destra di Maignan. Al 33′ GOL DEL VENEZIA ANNULLATO. Yeboah, lasciato solo da Pavlovic e Theo, aveva calciato in maniera potente dall’interno dell’area sul cross di Haps, ma c’era stato un fuorigioco di Busio prima. Intervento del VAR decisivo.

Al 43′ GOL ANNULLATO AL MILAN: Pulisic sul pallone spazzato da Gabbia (decisivo in scivolata) era in fuorigioco prima di scavalcare con un colpo sotto Radu. Nel secondo dei due minuti di recupero punizione insidiosa di Nicolussi Caviglia, Maignan smanaccia in qualche modo. Poi l’arbitro Manganiello fischia la fine del primo tempo: Venezia-Milan 0-1.

A inizio secondo tempo i veneti riprovano buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Al 54′ i rossoneri chiedono un calcio di rigore per mani di Candè su tiro di Pavlovic. Al 56′ Candè diventa il primo ammonito della partita. Un minuto dopo è il Venezia a reclamare un rigore per spinta di Pavlovic su Yeboah. Al 62′ occasione per il Milan, Abraham da buona posizione calcia altissimo e spreca.

Al 64′ Di Francesco mette Marcandalli, Kike Perez e Gytkjaer, mentre Conceicao inserisce Gimenez per Abraham. Al 67′ Candè esce per infortunio, entra Oristanio. Due minuti dopo è Jimenez a rimanere a terra a causa di un infortunio, poi si rialza ma viene comunque sostituito. Dentro Walker e Loftus-Cheek per Jimenez e Leao al 70′. Subito cross di Loftus-Cheek, colpo di testa di Gimenez, palla fuori. Al 75′ chance sprecata dall’ex Chelsea, che calcia malissimo dentro l’area. All’80’ dentro Zampano per Haps.

All’83’ Gimenez non riesce a calciare dall’interno dell’area dopo un buon assist di Theo, troppo lento e macchinoso, un difensore lo neutralizza. All’87’ Conceicao inserisce Terracciano e Felix per Fofana e Pulisic. Pericolosissimo il Venezia con un tiro di Zerbin da fuori area all’89’: palla fuori di poco. Veneti all’assalto nel finale di match e Milan che non sfrutta le azioni di contropiede.

Al sesto minuto di recupero GOL DI SANTIAGO GIMENEZ! Punizione di Reijnders che lancia Santi, che dentro l’area scavalca Radu con un preciso pallonetto. Venezia-Milan termina con il risultato di 0-2.

Le pagelle della squadra di Conceicao