Fuori dai piani, è stato avvisato: deve lasciare il Milan

Idee chiare sul mercato per quello che riguarda il Milan con i rossoneri che avrebbero già avvisato un giocatore che non rientra più nei piani del club.

L’attesa in casa Milan è tutta per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio quando i rossoneri se la vedranno con il Bologna in una partita fondamentale per tutta la stagione ed anche la prossima.

A parte la vittoria in Supercoppa italiana, il Milan aveva fallito tutti i suoi obiettivi stagionali, eccezion fatta per la Coppa Italia. L’aver raggiunto la finale di Roma del prossimo 14 maggio rappresenta per i rossoneri l’unico appiglio per centrare la qualificazione ad una coppa europea in vista della prossima stagione. Se gli uomini di Sergio Conceicao dovessero mancare il successo, con ogni probabilità non ci sarebbero competizioni continentali per il Milan in vista della prossima stagione, un vero e proprio danno anche dal punto di vista economico.

Milan, novità di mercato: già avvisato un calciatore che dovrà trovare una nuova squadra

Quello che appare certo è che la rosa del Milan verrà fortemente ridimensionata considerato il fatto che di sicuro non ci sarà la partecipazione alla prossima Champions League. La massima manifestazione continentale concede ai club di avere entrate di almeno 30 milioni di euro, una somma che i rossoneri dovranno racimolare dal mercato. Uno dei giocatori destinati all’addio è sicuramente Samuel Chukwueze.

L’esterno offensivo non rientra più nei piani del Milan con il club che è stato chiaro con l’ex Villarreal, avvisandolo che non ci sarà spazio per lui in vista della prossima stagione. L’entourage del giocatore è già stato avvisato e dovrà trovare una nuova società, pronta ad acquistare il cartellino dal Milan e a riconoscere un importante ingaggio al nigeriano.

Stando a quanto scritto da Nicolò Schira, ci sarebbero diversi club inglesi, spagnoli e arabi sulle tracce di Chukwueze. L’esterno offensivo ha progressivamente perso spazio in casa rossonera vivendo due stagioni fatte da molti bassi e pochi alti. Il classe 1999 è quindi destinato a salutare Milanello una volta terminata la stagione con il club che spera di non dover registrare una minusvalenza.

Chukwueze sarà solamente uno dei tanti che diranno addio a Milanello alla fine del campionato col club deciso ad abbassare il monte ingaggi ed a cercare nuove pedine che possano rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Da capire quello che sarà il destino di altri calciatori, ora in prestito al Milan come Walker e Abraham, ma con la società non sembra avere intenzione di spendere per riscattare i cartellini