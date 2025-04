Infortunio Jovic, ultim’ora da Milanello: i dettagli

Jovic si è fatto male prima della partita col Venezia e tiene in ansia tifosi e non solo: le ultime da Milanello sulle sue condizioni

Il Milan vince a Venezia e si carica di ulteriore fiducia in vista della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio. Non è rimasto altro ai rossoneri, che in campionato hanno poco altro da dire. Con un successo col Bologna, Sergio Conceicao guadagnerebbe anche l’accesso alla prossima Europa League senza passare dalla Serie A: un altro buon motivo, quindi, per dare il massimo e vincere il trofeo.

Nella giornata di ieri sono arrivate le notizie degli infortuni di Holm e di Ndoye per Vincenzo Italiano: due problemi importanti per l’allenatore ed entrambi sono a rischio per la finale. Anche per il Milan, prima del Venezia, è scattato l’allarme con l’infortunio di Luka Jovic nel riscaldamento: un problema lombare lo ha costretto al forfait e ora i tifosi sono in grande agitazione per sapere come sta in vista dei prossimi impegni e, soprattutto, della finale di Coppa. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Milanello.

Come sta Jovic, le ultime da Milanello

Jovic sta vivendo un gran momento di forma: la doppietta contro l’Inter in semifinale è stata di grande impatto e ha rivelato all’Italia intera le qualità di un ragazzo che, oltre ai problemi di natura fisica in questa stagione, deve da sempre fare i conti con una testa “pigra”. In realtà parliamo di un grande talento che aveva convinto il Real Madrid ad investire 60 milioni qualche anno fa.

Per quanto riguarda l’infortunio accusato a Venezia, non ci sono problemi seri: si tratta di lombalgia acuta per la quale ha già iniziato le terapie. Questione di pochi giorni e tornerà a disposizione: potrebbe essere già disponibile lunedì prossimo per la partita contro il Genoa di campionato, ma è probabile che Conceicao non lo rischierà e darà fiducia ad uno fra Abraham e Gimenez, che ha ritrovato il gol al Luigi Penzo (dopo una pessima prestazione). Da Milanello arriva anche un’altra novità.

Oggi Emerson Royal è di nuovo a Milanello per svolgere lavoro personalizzato: entro questa settimana o l’inizio della prossima, è previsto il suo rientro in gruppo. Questo significa che l’ex Tottenham potrebbe essere convocabile per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. Insomma, se non ci saranno altri problemi, Conceicao avrà tutti a disposizione per l’evento più importante della stagione all’Olimpico di Roma.