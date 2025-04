Lascia il Milan a zero: questa proprio non ci voleva

Le strategie del Milan prendono forma ed un nuovo addio è alle porte: è pronto a lasciare i rossoneri a parametro zero

Saranno settimane cruciali per il Milan. Tra presente e futuro la società rossonera sta programmando ciò che sarà nella prossima stagione, a partire dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Igli Tare e l’allenatore che sostituirà Sergio Conceicao sulla panchina del ‘Diavolo‘: ancora non è chiaro chi sia.

Il Milan poi in sede di calciomercato proverà a rendere competitiva la squadra che, quest’anno, ha mostrato più di una lacuna che non ha permesso a Fonseca prima e Conceicao poi di brillare quanto i vertici rossoneri avrebbero sperato. Una programmazione che partirà dalle basi, nonostante la ormai certa assenza del ‘Diavolo’ dalla prossima Champions League.

Un danno economico non di poco conto che, in parte, rischia di limitare le entrate. Allo stesso modo sarà importante studiare le uscite e chi, effettivamente, sembra aver già chiuso il suo capitolo in maglia rossonera.

Svolta e addio: lascia il Milan ‘gratis’

Il lavoro della dirigenza di Via Aldo Rossi durerà a lungo per quel che riguarda il calciomercato. Per la prima squadra ma non solo, visto che novità di un certo tipo sembrerebbero già arrivare per quel che riguarda i giovani rossoneri ed in particolare il Milan Futuro.

A parlarne è il quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ che nelle scorse ore ha rivelato i nomi di due calciatori che, a fine stagione, lasceranno con ogni probabilità la società rossonera. Bobby Omoregbe, esterno offensivo di 21 anni che fino a questo momento ha racimolato 17 apparizioni complessive con 1 sola rete. Una cessione inevitabile visto che il ragazzo vede il suo contratto scadere il 30 giugno 2025 e difficilmente verrà rinnovato, la scelta dunque pare essere già stata fatta secondo ‘Tuttosport’. Allo stesso modo, un altro talento ha le valigie in mano.

In questo caso si parla di Andrei Coubis, centrale difensivo classe 2003 e di origini rumene pur essendo nato a Milano. Nonostante il contratto sia in scadenza a metà 2027, potrebbe salutare ed il Genoa sarebbe in tal senso in pole position. La società ligure vorrebbe ripetere l’affare Cuenca, con una percentuale sulla futura rivendita da lasciare ai rossoneri oltre ad un indennizzo per il cartellino.

Staremo a vedere, dunque, col Milan pronto a fare tanto in sede di mercato la prossima estate. Dalla prima squadra al Milan futuro, è tempo di svoltare e riprogrammare. È tutto in divenire.