Marcia indietro Milan: sembrava fatta, ma il colpo rischia di saltare

La società rossonera sta riflettendo su una operazione che per un po’ di tempo veniva data per certa: potrebbe esserci una sorpresa.

A fine stagione il Milan dovrà prendere diverse decisioni sulla propria squadra, stabilendo chi confermare e chi cedere. Non sono tanti gli intoccabili, lo abbiamo detto più volte, mentre sono tanti coloro che in caso di offerte congrue potrebbero lasciare Milanello.

Da capire quale sarà il futuro dei giocatori arrivati e ceduti con la formula del prestito. Ad esempio, Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers sono stati “scambiati” tra Milan e Roma concordando dei prestiti secchi. L’assenza del diritto di riscatto costringe i club a intavolare delle nuove trattative per l’eventuale acquisto a titolo definitivo.

La Roma è assolutamente convinta di provare a comprare il cartellino di Saelemaekers, valutato 20-25 milioni di euro. Stessa cifra anche per Abraham, però in questo caso il Milan ha dei dubbi sull’acquisto.

Calciomercato Milan, riscatto incerto: le ultime notizie

Diversi calciatori hanno lasciato il Milan in prestito con diritto di riscatto e sarà interessante vedere chi verrà riscattato e chi no. Il club spera di incassare un discreto gruzzoletto di denaro, però c’è anche il rischio che diversi di loro tornino a Milanello.

Per quanto riguarda chi è arrivato in rossonero con la medesima formula, c’è un Kyle Walker che per un po’ di tempo era stato dato per sicuro riscattato. Ma nelle ultime settimane stanno trapelando un po’ di dubbi. Bisognerà aspettare per capire se il Milan deciderà di investire i circa 5 milioni di euro concordati con il Manchester City l’eventuale riscatto del cartellino.

Attualmente Walker percepisce uno stipendio di 2,5 milioni netti per indossare la maglia rossonera nella seconda parte di stagione. In caso di acquisto a titolo definitivo, la cifra salirà a circa 4-4,5 milioni netti annui. Il terzino inglese compirà 35 anni il 28 maggio e il fattore età potrebbe incidere nella decisione finale.

Walker si trova bene a Milano e vorrebbe rimanere, però non sarebbe un problema il mancato riscatto. In caso di rientro al Manchester City, troverebbe certamente una nuova sistemazione. Anche se non è più giovanissimo, non avrebbe problemi di offerte. Ne dovrebbero arrivare anche da Major League Soccer (MLS) e Saudi Pro League (SPL).