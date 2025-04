Theo Hernandez rinnova: la svolta è totale, due novità decisive

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez. Ora il rinnovo è davvero possibile: il vento è cambiato. Due novità importanti per il terzino

La volontà di Theo Hernandez non è mai cambiata. Il calciatore francese ha sempre voluto continuare la propria avventura calcistica, indossando la maglia del Milan. Una volontà che non ha trovato la strada spianata da parte del club rossonero, per nulla soddisfatto della stagione del giocatore.

Il Milan pubblicamente, ma anche privatamente, ha sempre manifestato l’intenzione di prolungare il contratto di Theo Hernandez. Una proposta, però, non è mai arrivata all’entourage del francese, che resta ancora in attesa. Il pensiero di cambiare aria non gli appartiene e di certo non lo farà se a bussare alle porte del Diavolo sarà una squadra che non sia top mondiale. Così in questi giorni è emersa la possibilità – non così improbabile – di vedere Theo Hernandez andar via nell’estate del 2026 a contratto scaduto.

Nell’ultimo periodo, però, il vento è un po’ cambiato e anche i giornali che davano per scontato la separazione tra le parti si stanno dicendo possibilisti in merito ad un rinnovo. Tutto chiaramente è nelle mani del Milan, che sa bene che trovare un nuovo Theo Hernandez è impossibile.

La miglior versione del francese vale tranquillamente sui 70-80 milioni di euro, ma anche quella non proprio al 100% non è facile da sostituire. Oggi – se proprio ti va bene – incasseresti solo una quarantina di milioni dalla sua cessione. Troppo poco per poi trovare certezze sul mercato con una cifra simile. Tenersi stretto Theo Hernandez, convinti di rilanciarlo e di farlo rendere al massimo, appare dunque la migliore soluzione.

Milan ancora con Theo Hernandez

Maxim De Cuyper è l’indiziato numero uno a sostituire Theo Hernandez, qualora andasse via. Il belga, che ha una valutazione di almeno 25 milioni, però, non fornisce alcuna garanzia. Sarebbe una scommessa troppo grande per sostituire uno dei migliori terzini al mondo.

Theo è reduce da una stagione complicata, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Parlare di svolta è forse esagerato: ma gli occhi attenti dei tifosi hanno notato un Hernandez diverso, un Hernandez tirato a lucido fisicamente e con la giusta testa in campo. E’ concentrato e anche quando non è protagonista delle sue incursioni strabordanti, riesce a fornire prestazioni solide e attente.

E’ successo da quando il Milan è passato al 3-4-3 e da quando Theo Hernandez è diventato papà-bis. Non può essere certo un caso. Il francese ha attraversato un periodo tormentato e ritrovare serenità e felicità in ambito familiare sta facendo la differenza. Due fattori questi descritti che spingono Theo Hernandez verso il rinnovo per la felicità di tutti