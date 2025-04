La rivelazione su Hamilton gela il sangue, preoccupazione per il campione inglese

C’è grande preoccupazione per Lewis Hamilton: ecco spiegati i risultati non propio positivi del pilota inglese. La situazione

La classifica piloti di Formula Uno è lì che inesorabilmente ci racconta di una Ferrari in crisi e in profonda difficoltà. Le McLaren sono la vettura da battere: così Piastri e Norris son in testa rispettivamente con 99 e 89 punti. Sul gradino più basso del podio ecco il campione del Mondo, Max Verstappen, che sta lottando con le unghie e con i denti per restare aggrappato ai migliori. L’olandese è così terzo con 87 punti, 14 in più di Russell.

La prima Ferrari è solamente al quinto posto: Charles Leclerc ha 47 punti, nove in più di Antonelli, che precede di sette lunghezze Lewis Hamilton. L’avventura in Rosso del campione inglese non si può certo ritenere positiva, anche se fin qui l’unica soddisfazione al Cavallino l’ha regalata lui, vincendo la Sprint Race a Shanghai, al Gran Premio di Cina.

Le attese per la Ferrari erano davvero tante, ma è evidente che la vettura non si è rivelata all’altezza della situazione. Anche lo stesso Lewis Hamilton non sta fornendo le prestazioni che si aspettavano tutti. Un periodo di adattamento appariva normale, ma qualcosa non sta funzionando.

Hamilton non va: ecco il perché del periodo nero dell’inglese

A dare una spiegazione al momento complicato di Hamilton, ci ha pensato, durante il podcast spagnolo “Dura la vita”, dal giornalista Josep Lluis Merlos. Secondo quanto riportato, dietro al periodo difficile ci sarebbero anche dei problemi di natura fisica che il pilota starebbe affrontando.

“Ultimamente Hamilton è stato a Barcellona diverse volte, in incognito, per visitare un famoso medico. Non so se possa avere un qualche tipo di problema, spero di no, ma ripeto: è stato a Barcellona diverse volte per trattare un qualcosa di cui non si può parlare”.

I tifosi della Ferrari incrociano dunque le dita sperando che i risultati possano presto essere positivi. Lewis Hamilton, nonostante l’età, ha dimostrato di poter fare la differenza e i suoi sostenitori non vedono l’ora di ammirarlo. A Jeddah, al Gran Premio dell’Arabia Saudita, l’ex Mercedes ha chiuso solamente al settimo posto dietro alle McLaren, le Mercedes, a Verstappen e al compagno di squadra Leclerc. La prossima domenica si ritornerà in pista, a Miami, prima di sbarcare finalmente in Europa. Nel weekend del 18 maggio si correrà il Gran Premio dell’Emilia-Romagna prima del tanto atteso Gp di Monca, in programma il 25 di maggio