Ribaltone totale, ormai è deciso: arriva Allegri

Massimiliano Allegri sempre più al centro dei rumours di calciomercato, siamo alla svolta: pronto il ritorno in panchina

Si avvicina la conclusione della stagione calcistica e con essa l’inizio del calciomercato, una fase che mai come quest’anno terrà col fiato sospeso gli appassionati. Anche perché rispetto al solito ci sarà il via della sessione ufficiale di trattative già nei primi giorni di giugno. Al centro delle indiscrezioni e dei rumours di vario genere, già da un po’ ci sono molti giocatori importanti, ma non soltanto loro. Il valzer delle panchine sarà più intrigante che mai, stando ai movimenti dietro le quinte, e in molti si chiedono, ad esempio, dove allenerà Massimiliano Allegri nella prossima stagione.

L’allenatore livornese è fermo da un anno, dal momento in cui ha separato la sua strada da quella della Juventus in maniera burrascosa. Nel frattempo, si sono susseguite le voci su di lui, senza che però arrivasse la proposta giusta per tornare ad allenare. Adesso, però, Allegri vuole rimettersi in gioco e sta valutando le opzioni.

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno portato a ritenere che gli piacerebbe ripartire sempre dal campionato di Serie A, dove di squadre alla ricerca di un nuovo allenatore ce ne sono eccome. Il nome di Allegri è stato fatto con una certa insistenza per il Milan, che si separerà da Conceicao a prescindere da come il tecnico portoghese concluderà la stagione. Ma potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena in merito.

Allegri a sorpresa: niente Milan, lo aspetta il Real Madrid

Sebbene Allegri sia tentato dall’idea di tornare a Milanello a oltre un decennio di distanza dal suo addio, rispunterebbe per lui con forza l’ipotesi Real Madrid.

Lo sostiene in particolare il portale iberico ‘Fichajes.net’, parlando in un articolo della situazione sulla panchina dei ‘Blancos’. Ancelotti è destinato all’addio, il lungo sodalizio dell’emiliano con gli spagnoli sta per concludersi. Ma sebbene l’idea principale degli addetti ai lavori fosse che Florentino Perez stesse pensando a Jurgen Klopp o a Xabi Alonso per sostituirlo, a quanto pare, dall’interno, filtrano voci secondo cui il presidente del Real, da sempre un estimatore del livornese, starebbe ripensando proprio ad Allegri, il cui profilo era stato sondato già qualche anno fa. E a una chiamata del Real, se arrivasse davvero, stavolta sarebbe difficile resistere.