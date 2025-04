Arriva la tegola per la finale: tifosi del Milan distrutti

Brutta notizia in vista di un appuntamento molto importante per il club rossonero: un problema che si poteva evitare.

Il Milan in questo finale di stagione ha degli obiettivi importanti da raggiungere. Con la Prima Squadra punta a vincere la Coppa Italia per accedere alla prossima edizione dell’Europa League, con la Primavera vuole qualificarsi al playoff per giocarsi lo Scudetto e con il Milan Futuro conta di conquistare la salvezza in Serie C.

La permanenza dell’Under 23 nel campionato di terza divisione dipenderà dall’esito dei due match di playout contro la SPAL. Purtroppo, i rossoneri non sono stati in grado di ottenere la salvezza diretta e sono costretti a passare per lo spareggio per evitare la retrocessione in Serie D.

Fallire l’obiettivo sarebbe molto pesante per il club, che al primo anno con questo nuovo progetto aveva immaginato ben altri risultati. Si sapeva che non sarebbe stato facile e che non sarebbero mancati dei problemi, ma l’idea era quella di salvarsi senza rischi. Invece, è andata diversamente e ormai bisogna farci i conti.

Playout Serie C, Milan Futuro contro SPAL: i problemi per Oddo

Nell’ultima giornata del campionato di Serie C il Milan Futuro ha pareggiato 1-1 contro la Vis Pesaro, mentre la SPAL ha vinto 3-0 contro il Gubbio. Questi risultati hanno portato la squadra emiliana a superare quella rossonera in classifica, con annesse conseguenze.

Considerando che la SPAL si è classificata meglio, il Milan Futuro affronterà il match di andata in casa e quello decisivo di ritorno a Ferrara. Inoltre, i rossoneri saranno costretti a vincere: in caso di parità nel punteggio finale del playout, niente tempi supplementari e/o rigori, a salvarsi sarebbe la squadra meglio posizionata nella classifica.

La SPAL ha un doppio vantaggio, ai ragazzi di Oddo non rimane che vincere. Per certi versi, essere condannati a dover vincere può essere meglio, perché focalizza i giocatori su un unico obiettivo ed evita ragionamenti legati alla possibilità di gestire il risultato.

Il Milan Futuro non ha mostrato una grande tenuta mentale nel corso della stagione, forse avere una sola strada per ottenere la salvezza può dare una carica in più al gruppo. Le due partite si giocheranno il 10 e il 17 maggio. Oddo conta di avere dei calciatori pronti fisicamente, mentalmente, tatticamente e tecnicamente per battere la SPAL.

Per i rossoneri l’ideale sarebbe una vittoria già nella sfida casalinga di andata, magari con due gol di scarto. Vedremo se il Milan Futuro riuscirà a evitare una fallimentare retrocessione in Serie D.