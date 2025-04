Non c’è più spazio per loro, il Milan caccia due bomber

Due attaccanti verso l’addio a Milanello al termine della stagione: ecco la situazione in vista del mercato estivo.

La difficile stagione 2024/2025 comporterà diversi cambiamenti nella squadra rossonera. Non è tutto da buttare, però ci sono un po’ di cose da cambiare per tornare a lottare per lo Scudetto.

La dirigenza del Milan dovrà intervenire in ogni reparto per allestire un organico capace di raggiungere l’obiettivo di vincere la seconda stella, già conquistata dall’Inter nella scorsa Serie A. Senza dimenticare che, in caso di vittoria della Coppa Italia, ci sarà anche una Europa League da disputare. La squadra dovrà essere sufficientemente completa per affrontare tutte le competizioni.

Calciomercato Milan, cosa cambierà in attacco?

Nel reparto offensivo dovrebbero rimanere giocatori come Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Proprio loro potrebbero comporre l’attacco titolare nella prossima stagione. Il nazionale messicano ha perso il posto da un po’ di partite, ma nei piani del Milan sarà un centravanti da cui ripartire. Normale, dopo un investimento di circa 35 milioni di euro per comprarlo dal Feyenoord nell’ultimo calciomercato invernale.

Gli altri attaccanti in organico potrebbero lasciare Milanello. Tammy Abraham è arrivato in prestito secco dalla Roma, che chiede 20-25 milioni per la cessione a titolo definitivo. L’ex Chelsea percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni netti annui più bonus e probabilmente dovrà rinunciare a qualcosa per favorire un trasferimento nella prossima estate.

Il Milan non sembra convinto di investire su Abraham, anche se va detto che la sua stagione non è stata negativa nel complesso: 10 gol e 7 assist in 44 presenze totalizzate tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Se il club rossonero dovesse decidere di non intavolare una trattativa con la Roma, che invece ne avvierà una per l’acquisto di Alexis Saelemaekers, per l’inglese non dovrebbe essere un problema trovare una nuova sistemazione. In Premier League non gli mancano le richieste.

In scadenza di contratto a giugno 2025 c’è Luka Jovic, che dopo mesi anonimi tra infortuni e panchine è tornato recentemente protagonista con alcuni gol. I due all’Inter nel derby di Coppa Italia sono stati fondamentali. Ora l’attaccante serbo è ai box per un problema di lombalgia, da capire se un finale di stagione positivo possa spingere il Milan a rinnovargli di nuovo il contratto. La sensazione è che ci sarà l’addio, anche perché l’ex di Real Madrid e Fiorentina vuole essere al centro di un progetto tecnico e giocare con continuità.

Quindi, il Milan potrebbe dire addio a due centravanti e dovrà poi decidere chi sarà l’alternativa a Gimenez. Dovrebbe partire anche il 17enne Francesco Camarda, che potrebbe finire in prestito ad una squadra di Serie A oppure di Serie B. Attenzione al Monza.