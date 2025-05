Il bomber arriva a zero, il Milan piazza il grande affare in attacco

Il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore che può arrivare “gratis” e rappresentare un buon affare.

Il Milan ha disputato una stagione perlopiù negativa e può cercare di salvarla, almeno parzialmente, vincendo la Coppa Italia. Aggiudicarsi il trofeo nella finale contro il Bologna garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League e darebbe la possibilità di incassare un po’ di milioni utili per il bilancio e per il calciomercato.

Gli incassi sono molto inferiori rispetto a quelli della partecipazione alla Champions League, però è sempre meglio di rimanere fuori completamente dalle competizioni europee. Considerando che il club rossonero dovrà apportare diversi cambiamenti alla squadra nella prossima sessione di mercato, avere delle risorse economiche in più farà comodo.

Non bisogna aspettarsi una campagna acquisti con investimenti particolarmente onerosi, ma anche grazie a qualche cessione il Diavolo dovrebbe riuscire a fare quanto necessario. Attenzione anche a quei calciatori che sono in scadenza di contratto a giugno 2025 e che possono arrivare a parametro zero.

Calciomercato Milan, colpo “gratis” dalla Eredivisie?

Secondo quanto rivelato da Voetbal International, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Zepiqueno Redmond. L’olandese classe 2006 gioca nel Feyenoord e può lasciare Rotterdam a titolo gratuito, al netto di eventuali bonus alla firma o di commissioni per l’agente.

Sul giovane attaccante vengono dati anche Bournemouth e Tottenham. Con la Prima Squadra del Feyenoord ha collezionato 9 presenze in questa stagione. I gol realizzati sono 2, entrambi nella partita MVV Maastricht-Feyenoord del secondo turno della TOTO KNVB Beker, la coppa dei Paesi Bassi.

Anche se ha giocato poco, Redmond viene considerato un calciatore molto promettente e assicurarselo a parametro zero potrebbe essere un buon affare. Il Milan ha già pescato dal club di Rotterdam in questa stagione, ma con un investimento di circa 35 milioni di euro (bonus compresi). Ovviamente, ci riferiamo a Santiago Gimenez, il quale potrebbe anche avere un ruolo nell’eventuale trasferimento del collega olandese a Milano.

Redmond è nel giro della nazionale olandese Under 19, con la quale ha segnato 2 gol in 7 presenze. Il Feyenoord spera ancora di riuscire a rinnovargli il contratto, ma lui e il suo entourage stanno valutando anche altre opzioni per il futuro.