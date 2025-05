DAZN abbandona, panico tra gli utenti: stop alla trasmissione delle partite

La nota piattaforma streaming ha deciso di abbandonare un importante campionato europeo: grandi problemi in vista.

DAZN è stata creata nel 2015 e con il passare degli anni ha investito sempre di più nell’acquisizione dei diritti tv degli eventi sportivi. In Italia è arrivata nel 2018, trasmettendo tre partite a giornata a partire dalla Serie A 2018/2019 e altre competizioni.

Dalla stagione 2021/2022 ha iniziato a trasmettere tutti i match del massimo campionato italiano, con Sky Sport che è passata a trasmetterne solo a tre a turno. In questi mesi alcune partite della Serie A sono state anche trasmesse in chiaro, una grande novità. La famosa piattaforma streaming trasmetterà anche il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio.

Anche Serie B italiana e Liga spagnola fanno parte del pacchetto. L’offerta prevede pure sport come basket, tennis, volley, rugby, NFL, boxe, MMA e ciclismo.

DAZN dice addio alla Ligue 1: preoccupazione in Francia

Ovviamente, DAZN ha investito in più Paesi, tra questi c’era anche la Francia. Infatti, aveva firmato un contratto quinquennale per l’acquisizione dei diritti televisivi della Ligue 1. Nel luglio scorso si è assicurata otto delle nove partite che si disputano ogni giornata, mentre l’altra viene trasmessa da beIN Sports.

Nelle scorse ore è stato ufficializzato che DAZN e Ligue de Football Professionnel (LFP) hanno trovato un’intesa per la risoluzione anticipata del contratto. La piattaforma streaming si impegna a pagare le due restanti tranche da 70 milioni di euro previste per questa stagione 2024/2025.

Una clausola di risoluzione contrattuale era prevista, ma attivabile solo dal 1° dicembre 2025 in caso di mancato raggiungimento di una quota di 1,5 milioni di abbonati. DAZN, che non ha raggiunto l’obiettivo, è riuscita a rompere prima l’accordo siglato per trasmettere la Ligue 1.

La LFP ha fatto sapere di voler creare un canale proprio e ci sarebbe anche l’interesse di Canal+ a una partnership. Il futuro del calcio francese è in discussione e la lega nazionale si confronterà con i club per valutare le migliori opzioni.

Per quanto riguarda il risarcimento da 100 milioni che DAZN dovrebbe versare per l’interruzione anticipata del contratto, la piattaforma ha suggerito di investirla proprio nella produzione del canale di lega. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire che direzione prenderà la Ligue 1 per il proprio futuro. Non è un campionato molto attrattivo e quindi dovrà trovare la soluzione per aumentare il proprio valore.