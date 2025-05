Tradimento Ancelotti, in casa Milan fanno fatica a crederci

Ancelotti ha consigliato al Real Madrid l’ingaggio di un calciatore molto legato ai colori rossoneri: partirà la trattativa?

Il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sembra essere fortemente in bilico. Dopo la pesante eliminazione in Champions League per mano dell’Arsenal e la sconfitta in finale di Coppa del Re contro il Barcellona, il suo addio viene dato per scontato.

Salvo colpi di scena, il 65enne di Reggiolo e i blancos si separeranno al termine della stagione. Da capire se sarà lui a guidare la squadra nel Mondiale per Club che si disputerà tra giugno e luglio oppure se toccherà a un altro allenatore.

Per il futuro di Carletto si era parlato con insistenza di un incarico da commissario tecnico del Brasile. Alcune fonti giornalistiche avevano dato per definito l’accordo, però la situazione non sarebbe questa. E sullo sfondo ci sarebbe anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal ha appena divorziato da Jorge Jesus e l’Al Nassr sta già pensando a come sostituire Stefano Pioli.

Ex Milan – Ancelotti e il consiglio al Real Madrid: le ultime news

Stando ad alcune indiscrezioni di questi giorni, ci sarebbero dei problemi tra Ancelotti e il Real Madrid per quanto riguarda la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2026. L’allenatore emiliano vorrebbe una buonuscita che il club non intende corrispondere.

I rapporti tra Ancelotti e il Real Madrid sono ancora cordiali, nonostante una situazione un po’ delicata. Secondo quanto rivelato da , il tecnico avrebbe anche dato qualche consiglio di mercato in vista della prossima campagna acquisti. Ad esempio, per il centrocampo avrebbe suggerito il nome di Sandro Tonali.

Il 24enne nativo di Lodi gioca nel Newcastle United, attualmente in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di raggiungimento dell’obiettivo, per il club inglese sarà più facile trattenere i propri migliori calciatori.

Da dire che Tonali è molto riconoscente al Newcastle United per come è stato supportato quando sono emersi i suoi problemi con le scommesse illegali e c’è stata la squalifica che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. In Italia c’è chi insiste nell’indicare la Juventus come pretendente, ma il club torinese non ha alcuna speranza di ingaggiare l’ex Milan.

Tonali viene valutato 70-80 milioni di euro dai Magpies, la Juve non può permetterselo. Diverso sarebbe il discorso per il Real Madrid e altre big del calcio europeo.