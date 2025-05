Osimhen torna in Serie A, colpo folle: c’è il prezzo

L’attaccante nigeriano potrebbe tornare a giocare in Italia: un club sta pensando di fare un tentativo.

Uno dei nomi che saranno al centro di discussioni nella prossima finestra estiva del calciomercato è certamente Victor Osimhen. Dopo aver lasciato il Napoli in prestito secco, sta disputando una buona stagione con il Galatasaray e il suo desiderio è tornare a giocare per una grande squadra del calcio europeo.

Con la maglia giallorossa ha messo assieme la bellezza di 31 gol e 8 assist nelle 36 presenze collezionate tra Super Lig, Coppa di Turchia ed Europa League. Si approcciato alla nuova avventura con lo spirito giusto, non sottovalutando affatto un campionato come quello turco.

Il gruppo allenato da Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter, occupa la prima posizione della classifica e ha 5 punti di vantaggio sul Fenerbahce guidato da José Mourinho. Può vincere sia la Super Lig sia la Coppa di Turchia, dato che il 14 maggio ha la finale contro il Trabzonspor.

Calciomercato Serie A, Osimhen di nuovo in Italia?

Il 26enne nigeriano ha avuto un rendimento che non è passato inosservato alle grandi società europee. Facile immaginare che possano arrivare delle offerte, soprattutto dalla ricca Premier League. Si è parlato soprattutto del Chelsea e del Manchester United in queste settimane. Ma anche in Serie A c’è chi sta pensando a lui.

Si tratta della Juventus, che nella prossima sessione estiva del calciomercato venderà Dusan Vlahovic e restituirà Randal Kolo Muani al PSG dopo il prestito secco concordato a gennaio. L’obiettivo sarà quello di comprare un grande attaccante, capace di garantire un importante numero di gol. Osimhen sarebbe perfetto, considerando anche che conosce già la Serie A.

Non c’è nessuna possibilità che il nigeriano torni a giocare nel Napoli, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2026 e che prevede una clausola di 75 milioni di euro. L’accordo prevede anche un prolungamento annuale automatico in caso di mancata cessione entro giugno 2025.

Il Napoli vorrebbe incassare i soldi stabiliti dalla clausola di risoluzione, ma probabilmente si dovrà accontentare di una cifra inferiore. La Juventus potrà fare un tentativo solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Senza i soldi della massima competizione UEFA per club dovrà pensare ad altri obiettivi.

Il bilancio bianconero non è dei migliori e Osimhen ha anche uno stipendio importante (10-12 milioni netti annui). La sensazione è che sia più materiale da Premier League o anche da Saudi Pro League, nel caso in cui l’ex Lille fosse attratto dai petroldollari dell’Arabia Saudita.