Conceicao lo vuole al Milan, in caso di conferma colpo sicuro dalla Juve

Il club rossonero sta valutando la possibilità di fare un tentativo per un calciatore che oggi milita nella Juventus.

In questo finale di stagione il Milan ha la possibilità di vincere la Coppa Italia e di staccare il pass per la prossima Europa League. Attraverso il campionato difficilmente conquisterà la qualificazione a una competizione europea, quindi alzare il trofeo a Roma il 14 maggio rappresenta un’occasione da non fallire.

Battere il Bologna allo stadio Olimpico potrebbe aiutare anche Sergio Conceicao ad avere maggiori chance di rimanere al suo posto. Anche se in questi mesi il suo addio viene dato per scontato, vincere il secondo trofeo stagionale potrebbe rafforzare la posizione dell’allenatore portoghese.

Milan, rinforzo “dalla Juve” per la prossima stagione?

La scelta del prossimo allenatore dipenderà anche dall’eventuale ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Di questo tema si parla da settimane, anche se ad oggi non si è ancora capito cosa succederà.

Intanto, da Tuttosport trapela che, in caso di permanenza dell’attuale allenatore sulla panchina rossonera, il Milan potrebbe fare un tentativo per suo figlio Francisco Conceicao. L’ala offensiva classe 2002 milita nella Juventus, che lo ha preso in prestito secco dal Porto nella scorsa sessione estiva del calciomercato.

Il contratto del giocatore prevede una clausola di risoluzione da 30 milioni di euro esercitabile entro il 15 luglio. La Juve, che ha già investito 7 milioni (più 3 bonus) per il prestito oneroso, non è ancora convinta di puntare su Conceicao jr per il futuro.

5 gol e 5 assist nelle 33 presenze stagionali con la maglia bianconera. Si tratta di un esterno destro di piede mancino e al Milan potrebbe essere utile nell’ottica di andare a sostituire Samuel Chukwueze, sicuro partente nel prossimo mercato estivo.

Tuttosport dà anche la Roma su Conceicao, che proseguirebbe volentieri la sua carriera in Italia. In questo momento è concentrato sul dare il massimo alla Juventus, poi si vedrà. Il Porto è una bottega spesso cara, quindi non sarà semplice imbastire una trattativa a un prezzo inferiore rispetto a quello della clausola presente nel contratto del calciatore.

Conceicao non vuole tornare tornare al Porto, spera di riuscire a guadagnare un’altra buona sistemazione per la prossima stagione. A Torino era partito forte, poi ha avuto un calo. Il suo ultimo gol risale al 16 febbraio. Deve cercare di aumentare il livello delle sue prestazioni nel finale di stagione.