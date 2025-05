Dall’Inter al Milan, un affare clamoroso: tifosi increduli

Un ex giocatore nerazzurro nel mirino della dirigenza milanista: arriva una clamorosa indiscrezione di mercato.

Sembra ormai essere sfumata la possibilità di giocare ancora in Champions League nella prossima stagione, ma il Milan vuole esserci in Europa. Per questo, è fondamentale vincere la Coppa Italia e conquistare così l’accesso diretto all’edizione 2025/2026 dell’Europa League.

Prendere parte a una competizione europea, seppur non si tratti della Champions, può essere importante anche in chiave calciomercato. Sia perché arriveranno un po’ di milioni dalla UEFA, dai biglietti e dagli sponsor, sia perché una vetrina europea può attirare più facilmente dei calciatori. Essere senza coppe può complicare un po’ la campagna acquisti, anche se ti chiami Milan.

In ogni caso, senza Champions la società sarà chiamata a fare un mercato senza errori sul piano tecnico ed economico. Serve bravura nel sfruttare le occasioni e nel trattare efficacemente per strappare delle buone condizioni nelle operazioni. Anche in quest’ottica l’ingaggio di un direttore sportivo esperto può essere di aiuto.

Calciomercato Milan, un ex nerazzurro per la difesa?

Ci saranno novità in ogni reparto della squadra. In difesa è probabile la partenza di almeno un centrale, con Fikayo Tomori che sembra il principale indiziato alla cessione. Se dovessero arrivare offerte da almeno 25 milioni di euro, l’ex Chelsea lascerà Milanello. C’è interesse da parte di alcune squadre della Premier League, non dovrebbe essere troppo problematica la sua vendita.

La società rossonera sta valutando diversi profili per rinforzare la retroguardia. Dalla Turchia giunge un’indiscrezione sorprendente: il Diavolo sarebbe interessato a Milan Skriniar, 30enne di proprietà del Paris Saint Germain e attualmente in prestito al Fenerbahce.

Conosciamo bene lo slovacco, portato in Italia dalla Sampdoria e poi trasferitosi all’Inter. Ha lasciato i nerazzurri a parametro zero nell’estate 2023 e ha firmato un ricco contratto con il PSG con scadenza giugno 2028: concordato uno stipendio di circa 9 milioni netti annui, bonus compresi.

Appare improbabile che il Milan possa fare un tentativo per un calciatore che percepisce così tanti soldi. Anche se Skriniar fosse disposto ad abbassarsi l’ingaggio, difficilmente lo farebbe in misura tale da rientrare nei parametri del club rossonero. Una possibilità potrebbe essere quella del prestito con PSG coinvolto nel pagamento della cifra, però oggi è solo un’ipotesi senza fondamento.

Lo stesso Fenerbahce vorrebbe provare a tenere Skriniar, ma l’affare è complicato. Tra cartellino e stipendio, seppur eventualmente ridotto, l’investimento può essere troppo oneroso per il club di Istanbul.