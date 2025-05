Infortunio e stagione finita, il Milan deve rivedere tutto sul mercato

Le ultime sul giocatore, che cambiano il mercato della prossima estate. Una decisione che può coinvolgere anche il Milan: il punto della situazione

Gli esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.

Recita così il comunicato ufficiale di qualche giorno, apparso sul sito del club. Un comunicato che non lascia dubbi in merito: il calciatore, così, sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 14 maggio a Roma, alle ore 21.00, tra il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano.

E’ davvero una brutta tegola per Estanis Pedrola, che di fatto, ha chiuso anticipatamente la propria stagione. Una stagione non proprio esaltante: il classe 2003 di Cambrils ha giocato una decina di partite con la maglia della Sampdoria, prima di approdare al Bologna, dove ha indossato la maglia rossoblu solo un paio di volte. L’esterno spagnolo ha dunque giocato otto minuti in Serie A, lo scorso 29 marzo contro il Venezia, e diciotto in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro l’Empoli.

L’avventura al Bologna di Estanis Pedrola, come detto, è stata davvero sfortunata. Ora il ritorno alla base appare scontato, con i rossoblu che sono pronti a mettere le mani su un nuovo esterno.

Milan-Bologna, nuovo affare in vista

L’addio di Pedrola potrebbe interessare anche al Milan. Il Bologna, infatti, potrebbe tornare a bussare alle porte dei rossoneri per chiedere un attaccante esterno. Non è un segreto d’altronde che a gennaio i rossoblu hanno provato a prendere dal Diavolo ben due giocatori.

Sartori, infatti, ha chiesto informazioni sia per Noah Okafor per Samu Chukwueze. Entrambi potrebbero tornare ad essere delle idee per il Bologna. Soprattutto il nigeriano appare più propenso a trasferirsi in Emilia-Romagna, con il Diavolo che si potrebbe accontentare di una quindicina di milioni di euro per lasciarlo andare. L’ex Villarreal piace anche in Premier League. Il Fulham, infatti, sarebbe intenzionato a riprovarci.

Da tenere d’occhio, poi, c’è anche l’Aston Villa, con Unai Emery pronto a scommettere su Samu Chukwueze, che conosce molto bene. Ma il Bologna può avere una corsia preferenziale, soprattutto se i Felsinei dovessero garantire il riscatto di Tommaso Pobega, che ha una valutazione sui dieci/dodici milioni di euro. L’asse Milano-Bologna può dunque scaldarsi