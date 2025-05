Milan di sasso, il bomber saluta dopo pochi mesi e tradisce: passa alla rivale

Un attaccante che oggi veste la maglia rossonera potrebbe trasferirsi in una storica avversaria.

Ci sono tante decisioni che devono essere prese in casa Milan nel prossimo mese e mezzo. Direttore sportivo, allenatore, giocatori: tanta carne sul fuoco.

Per quanto riguarda la squadra, sembrano essere pochi gli intoccabili. Uno di questi è Santiago Gimenez, arrivato nel mercato di gennaio grazie a un investimento di circa 35 milioni di euro (bonus compresi). Partito forte, il nazionale messicano ha poi avuto un calo e non ha segnato per dei mesi.

Recentemente è tornato in gol a Venezia e spera di fare un finale di stagione all’altezza delle aspettative. Il Milan intende puntarci anche nella prossima stagione, convinto che farà meglio. Da capire chi completerà il parco attaccanti assieme all’ex Feyenoord. Ci sono tante incertezze.

Milan, quale futuro per Jovic e Abraham?

Nell’ultimo periodo Sergio Conceicao ha rispolverato Luka Jovic, andato in gol prima contro il Napoli e poi anche contro l’Inter (doppietta nel derby di Coppa Italia). Il serbo ha vissuto una stagione particolare, perlopiù anonima, a causa di problemi fisici ed esclusioni. Fino a gennaio non rientrava nel progetto e il Milan ha cercato di piazzarlo in tutti i modi.

Jovic ha un contratto che scade a giugno 2025 ed esiste l’opzione per rinnovarlo di un altro anno. Tuttavia, l’ex di Real Madrid e Fiorentina sembra poco propenso a continuare la sua carriera a Milano. Vuole giocare con continuità e senza “garanzie” di rientrare in un progetto tecnico preferisce cambiare aria, pur essendo molto orgoglioso di vestire la maglia rossonera. Le richieste non mancheranno.

Anche Tammy Abraham è felice di essere un calciatore del Milan, però è arrivato in prestito secco e bisognerà capire se il club intavolerà una trattativa con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo. I giallorossi chiedono 20-25 milioni di euro e va considerato anche lo stipendio netto annuo da circa 4,5 milioni più bonus dell’ex Chelsea.

Con la Roma si parlerà anche di Alexis Saelemaekers, per il quale il Milan pretende 25 milioni. Le operazioni saranno comunque scollegate, niente scambio in vista, stando a quanto trapelato in queste settimane.

Nel caso in cui Abraham dovesse fare momentaneo ritorno a Roma, le opzioni non gli mancheranno per la prossima stagione. Ci sono squadre della Premier League pronte a farsi avanti per riportarlo in Inghilterra. Attenzione anche a eventuali sorprese in Serie A. Secondo alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione dell’attaccante inglese. Da non escludere un tentativo nel prossimo mercato estivo.