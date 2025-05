Il Milan lo riporta in Serie A, la retrocessione favorisce l’affare

Un calciatore straniero che ha già militato in Italia potrebbe essere un’occasione da sfruttare nel prossimo calciomercato estivo.

In casa Milan non è ancora chiaro chi sarà il prossimo direttore sportivo e chi sarà il prossimo allenatore. Non si conosce la direzione esatta che prenderà la campagna acquisti-cessioni dell’estate 2025.

Si attende anche di capire se i rossoneri parteciperanno o meno a una competizione europea, fatto che influirà un po’ sul budget del calciomercato. L’Europa League non è la Champions, però è sempre meglio di niente in termini sia sportivi sia economici. Vincendo la Coppa Italia darebbe l’accesso diretto al torneo.

In queste settimane non mancano nomi accostati al Diavolo. Anche se non c’è chiarezza su ds e tecnico della prossima stagione, non mancano spifferi su giocatori seguiti e proposti in vista dal mercato estivo.

Calciomercato Milan, offerto un ex Bologna: le ultime news

Ci sono agenti e intermediari già al lavoro per piazzare qualche nome in uscita dall’attuale squadra. Ci possono essere alcune occasioni interessanti da sfruttare, ad esempio dalle squadre che in questa stagione sono retrocesse.

Stando ad alcune indiscrezioni, al Milan è stato offerto Victor Kristiansen, 22enne terzino sinistro del Leicester City. La squadra allenata da Ruud van Nistelrooy non è riuscita a conquistare la salvezza in Premier League, quindi diversi giocatori sono destinati ad andarsene durante la finestra estiva del calciomercato.

Il danese ha già militato in Italia nella scorsa stagione, quando il Bologna lo prese in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Dopo 34 presenze e 4 assist sotto la guida di Thiago Motta, Kristiansen non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Leicester City. In questa stagione 29 presenze, tutte da titolare. È anche nel giro della nazionale danese, nella quale è titolare da un po’ di partite.

Considerata la retrocessione in Championship delle Foxes, il cartellino di Kristiansen può costare meno dei 15 milioni che erano stati pattuiti con il Bologna. Al momento, non risulta un interesse concreto del Milan nei suoi confronti, ma il ruolo di terzino sinistro potrebbe richiedere un intervento da parte della dirigenza in caso di cessione di Theo Hernandez.

Anche se sono trapelate alcune voci incoraggianti sul rinnovo del contratto del nazionale francese, finché non ci sarà la firma è normale avere dubbi sulla sua permanenza al Milan. Senza rinnovo, la società rossonera dovrà venderlo e comprare un sostituto. Forse anche un vice, dipenderà da più fattori.