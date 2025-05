L’infortunio cambia tutto: colpo di scena Theo in casa Milan

Un top club europeo ha messo nel mirino il numero 19 rossonero: senza rinnovo, sarà cessione.

Nelle prossime settimane succederanno diverse cose in casa Milan. Il 14 maggio c’è la finale di Coppa Italia contro il Bologna, appuntamento da non fallire per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. Ma ci sono anche delle trattative che la società sta portando avanti e che spera di definire entro la fine del mese.

Ad esempio, quelle riguardanti i rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi sono in scadenza a giugno 2026 e vorrebbero rimanere in rossonero. Ma le parti non sono ancora vicine a un accordo, quindi non è chiaro cosa succederà. Non si possono escludere gli addii, che sarebbero pesantissimi, considerando lo status che hanno i due nazionali francesi nella squadra.

Milan, Hernandez verso una big europea?

Quello con maggiori chance di rinnovare sembra essere Maignan, che oggi percepisce uno stipendio netto annuo di 2,7 milioni di euro e che potrebbe firmare un nuovo contratto da 4,5-5 milioni annui. Le ultime prestazioni dell’ex Lille sono state ottime e, considerando che si tratta anche del capitano della squadra, sarebbe saggio non perderlo.

Hernandez prende circa 4,5 milioni netti a stagione e il suo rendimento nelle ultime due stagioni non è stato molto esaltante. Anche se con il cambio modulo è migliorato da qualche partita, comunque il Milan non sembra propenso a concedergli un aumento a circa 6 milioni come richiesto dall’agente.

Theo dovrà decidere se firmare un contratto a cifre simili alle attuali, magari con dei bonus che possano far crescere il suo ingaggio, oppure se cambiare aria. Negli ultimi giorni si sta parlando persino di un possibile ritorno al Real Madrid, che nel ruolo di terzino sinistro titolare ha un altro francese, Ferland Mendy.

A fine ottobre l’ex Lione ha accusato una rottura del tendine prossimale del retto femorale nel quadricipite destro, l’ennesimo infortunio: è il diciassettesimo in sei stagioni con la maglia del Real Madrid. I troppi problemi fisici di Mendy stanno portando la dirigenza a pensare all’ingaggio di un nuovo laterale mancino difensivo.

Hernandez è tra i profili considerati, anche perché il suo prezzo di vendita non sarebbe esagerato: senza rinnovo del contratto, probabilmente il Milan non potrà incassare più di 30 milioni. Theo ha già giocato nel Real Madrid nella stagione 2017/2018, i blancos lo avevano comprato dai cugini dell’Atletico Madrid pagando la clausola di risoluzione da 30 milioni. Nella stagione seguente era passato in prestito alla Real Sociedad e nel mercato estivo 2019 un blitz di Paolo Maldini in Spagna lo portò al trasferimento a Milano.