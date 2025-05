Tempesta Ferrari, Leclerc-Hamilton ai ferri corti: colpo di scena in arrivo

Situazione un po’ tesa nel box ferrarista: l’ultimo GP a Miami ha fatto emergere dei dissapori tra i piloti.

La Ferrari sta disputando un Mondiale di F1 2025 assolutamente al di sotto delle aspettative. Chi pensava che l’avremmo vista in lotta per la vittoria o almeno per il podio si è ritrovato davanti uno scenario diverso. La SF-25 non è una macchina competitiva, per fare buoni risultati servono quasi dei miracoli da parte dei piloti.

L’unico podio una gara domenicale lo ha ottenuto Charles Leclerc nel Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah. Invece, Lewis Hamilton ha vinto la sprint race del GP di Cina a Shanghai ed è arrivato terzo in quella dello scorso weekend a Miami. Entrambi vorrebbero fare di più, però guidano una monoposto con degli evidenti limiti. La frustrazione è tanta e si è vista soprattutto nella gara di domenica scorsa a Miami.

Ferrari F1, tensioni tra Leclerc e Hamilton

Ci sono stati dei momenti nei quali i drivers in rosso hanno parlato in modo pesante via team radio. Le loro parole hanno fatto il giro del mondo e hanno messo in mostra una situazione abbastanza complicata in Ferrari.

Tutto è partito dal 38° giro, quando Hamilton era ottavo dietro a Leclerc e sembrava avere un passo migliore grazie alle gomme medie (il monegasco aveva le dure). Ha detto “Devo restare qui tutto il tempo?” e poi ha aggiunto: “Questo non è un buon gioco di squadra“. Vedendo che non gli veniva dato il via libera per passare, il sette volte iridato di F1 ha pure ricordato quanto aveva fatto a Shanghai: “In Cina, quando mi avete chiesto di cedere la posizione, l’ho fatto. Dai, ragazzi. Prendetevi un the mentre ci pensate“.

Successivamente Lewis ha avuto l’ok, però non è riuscito ad avere un ritmo tale per allontanarsi da Charles e andare a riprendere la Mercedes di Kimi Antonelli. Forse bisognava fare lo swap prima, affinché l’inglese potesse sfruttare subito la migliore mescola di gomme montata sulla sua SF-25.

Vedendo che Hamilton non guadagnava, è toccato a Leclerc iniziare a lamentarsi via team radio. Al giro 53, considerata la situazione, la Ferrari ha detto al britannico di ridare la posizione al compagno di squadra. Lo scambio avviene e poco dopo a Lewis è stato segnalato che Carlos Sainz era vicino. La sua risposta ironica è stata “Volete che faccio passare anche lui?“.

La gestione da parte del muretto Ferrari non è stata delle migliori e ciò ha portato anche gli stessi piloti a innervosirsi tra loro. Nel post-gara non è mancato un confronto tra le parti, sia per chiarire sia per evitare che in futuro ricapiti la stessa situazione. La frustrazione è tanta, perché i risultati sperati non arrivano.

C’è chi ritiene che a fine stagione potrebbe anche arrivare un clamoroso divorzio tra Hamilton e Ferrari se la situazione dovesse deflagrare. Il contratto è valido fino al 2026, anno nel quale in F1 ci sarà un nuovo regolamento tecnico che potrebbe cambiare i valori in griglia. Oggi la sensazione è che le parti lo rispetteranno, anche perché Lewis vorrà provare a guidare la macchina creata con le nuove regole per cercare un ultimo assalto all’ottavo titolo. Tuttavia, non si può mai escludere nulla nel mondo dello sport. Anche contratti “blindati” possono saltare se c’è accordo comune.