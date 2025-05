Batosta Milan, Leao scoppia a piangere: tifosi increduli

Una mossa social di Rafa ha scatenato la reazione dei milanisti: momento nostalgia.

Rafael Leao è uno dei giocatori più importanti del Milan, ma non sono mancate le critiche nei suoi confronti nelle ultime stagioni. Pur avendo messo insieme un buon bottino di gol e assist, gli è spesso stato contestato l’atteggiamento in campo. A volte è apparso svogliato e ha fatto arrabbiare i tifosi.

Le sue qualità non si discutono e i numeri sono abbastanza dalla sua parte, però c’è la sensazione che abbia il potenziale per fare molto di più. Al sesto anno in rossonero tanti pensavano che sarebbe diventato più leader, limitando i momenti di calo. Ovviamente, va detto che il contesto di squadra non lo ha aiutato in questa stagione.

Ci sono stati problemi di vario tipo e sarebbe sbagliato incolpare un singolo, anche se è giusto aspettarsi di più da chi ha il talento per fare spesso la differenza. Certamente l’ex Sporting e Lille deve ancora fare uno step per diventare un campione, vedremo se lo farà.

Milan, Leao e la nostalgia per Tonali

Sono state tante le critiche che i tifosi hanno rivolto al Milan in questi mesi. Hanno investito tutti: proprietà, dirigente, allenatori e calciatori. Ciascuna parte ha le proprie responsabilità se campionato e Champions League non sono andati secondo le aspettative.

La dirigenza ha avuto pesanti critiche che hanno riguardato più aspetti, dalla scelta dell’allenatore alla costruzione della squadra. C’è chi ha sottolineato che manca un’anima italiana, visto che i calciatori del nostro Paese sono sempre meno al Milan. Non sembra facile creare un vero attaccamento alla maglia con tanti giocatori che vengono dall’estero.

A proposito di questo, sono molti i tifosi che rimpiangono la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. Vero che ha portato circa 60-70 milioni di euro e che bisogna considerare pure la squalifica per scommesse illegali che lo ha tenuto fuori a lungo, però è indubbio che un calciatore come lui avrebbe fatto molto comodo. Sia per le sue qualità sia per il suo senso di appartenenza.

Giovedì 8 maggio c’è stato il compleanno di Tonali e il Milan ha pubblicato un video sui social network per celebrarlo. Sono stati tanti i commenti dei tifosi ed è arrivato anche quello di Leao, il quale ha risposto con delle faccine che piangono. Il portoghese aveva legato con Sandro e sa bene quanto fosse importante per la squadra. Chiaramente, la sua reazione ha provocato ulteriori commenti da parte dei milanisti. Qualcuno sogna di rivederli assieme in rossonero, ma sarà difficile, almeno a breve termine.