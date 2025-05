Hamilton vuota il sacco, stavolta non ci sono dubbi: tifosi Ferrari allibiti

Il sette volte iridato di F1 ha parlato della situazione della SF-24, macchina meno competitiva del previsto: soluzioni in arrivo?

Il test pre-campionato in Bahrain aveva fatto intuire che la McLaren sarebbe stata il riferimento della griglia, però si pensava che la Ferrari sarebbe stata più forte di quella che abbiamo visto finora. Lando Norris aveva anche ipotizzato che la scuderia di Maranello avesse un po’ nascosto il proprio vero potenziale, invece non era così.

La SF-25 non è una monoposto sufficientemente competitiva, due piloti di alto livello come Charles Leclerc e Lewis Hamilton stanno faticando tanto. La Ferrari è quarta nella classifica costruttori e tale piazzamento riflette esattamente il suo valore in questo momento. Nella gara Miami è arrivata anche dietro alla Williams di Alexander Albon, con quella di Carlos Sainz che è giunta attaccata a Hamilton al traguardo. Un disastro.

Ferrari F1, novità sulla SF-25? Parla Hamilton

Considerando le classifiche e il trend attuale, sembra che anche quest’anno i tifosi ferraristi non saranno destinati a festeggiare alcun titolo. Quello piloti manca dal 2007 (campione Kimi Raikkonen) e quello costruttori dal 2008 (con Felipe Massa vice-campione). Un lungo digiuno che non si interromperà nel 2025. Ciò non significa che il team di Maranello non si impegnerà per provare ad alzare il proprio livello di performance nei prossimi gran premi.

Hamilton dopo il Gran Premio di Miami ha sottolineato una cosa importante: “Abbiamo perso un po’ di prestazioni nelle ultime gare e sappiamo in quale area. Ora stiamo solo aspettando una soluzione per recuperarne un po’”. In casa Ferrari sanno dove risiedono i problemi e cercheranno di intervenire. Sembra che un difetto grande della SF-25 sia la scarsa velocità nelle curve lente.

Questo tipo di problema richiede un intervento strutturale importante sulla macchina. A Maranello si sta già lavorando a degli aggiornamenti che dovrebbero andare a migliorare la situazione. Secondo quanto rivelato da Autoracer.it, ci sarebbe un cantiere una nuova sospensione posteriore da abbinare all’ultimo grande pacchetto di aggiornamenti.

Al momento, non è chiaro quando verrà introdotta, ma è chiaro che la sospensione posteriore attuale non sta funzionando a dovere. Si tratta di un aspetto delicato della vettura e la novità verrà portata in un weekend di gara solamente quando sarà pronta al 100%. Leclerc e Hamilton sperano di ricevere upgrade utili al più presto, la situazione è abbastanza critica.