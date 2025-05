Il Milan ha dato l’ok: Torriani va via, il gioiello cambia maglia

Il giovane portiere rossonero potrebbe essere destinato alla cessione a fine stagione: nuova esperienza per fare più minuti?

Lorenzo Torriani in questa stagione si è diviso tra Prima Squadra e Milan Futuro, collezionando complessivamente 8 presenze. Con i “grandi” ha giocato solo due volte, subentrando all’infortunato Mike Maignan nel match di Champions League contro il Liverpool e poi a Marco Sportiello nella partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. Le altre apparizioni sono tutte con l’Under 23 in Serie C.

Non è facile essere un terzo portiere, c’è la consapevolezza che lo spazio sarà pochissimo durante la stagione. L’infortunio estivo di Sportiello gli aveva permesso di scalare a numero 12, fatto che gli ha permesso di debuttare in Champions, però poi col rientro dell’ex Atalanta è tornato a quello che doveva essere il suo status iniziale.

Torriani ha 20 anni e comunque questa annata gli è stata utile, ha potuto imparare parecchio lavorando con colleghi esperti come Maignan e Sportiello. Da capire cosa farà nella prossima.

Calciomercato Milan, Torriani via in estate?

Il giovane estremo difensore non è sicuramente destinato ad acquisire uno status migliore al Milan. Potrebbe rimanere come terzo, venendo impiegato talvolta con il Milan Futuro in Serie C (sperando che eviti la retrocessione in Serie D nel frattempo), oppure potrebbe cercare fortuna altrove.

Non bisogna escludere un trasferimento in prestito per Torriani, legato al club da un contratto che scade a giugno 2027. Ci potrebbero essere delle richieste dalla Serie B e andranno valutate attentamente, individuando la soluzione migliore per la crescita del ragazzo. Fondamentale che, in caso di cessione, approdi in una squadra che gli possa dare del minutaggio. Altrimenti, il prestito servirà a poco.

Trattandosi di un classe 2005 con poca esperienza, è normale che probabilmente nessuno nel campionato cadetto possa dargli la garanzia al 100% di essere titolare. Tuttavia, è importante che almeno parta con la possibilità di giocarsi il posto e che non ci sia una gerarchia chiusa, con un numero 1 prestabilito e intoccabile.

Torriani è assistito dalla Un1que Football, agenzia che cura gli interessi anche di un altro rossonero: Davide Bartesaghi. Pure per quest’ultimo bisognerà capire se verrà tenuto al Milan o se si aprirà la strada del trasferimento in prestito. È un terzino sinistro interessante, anche se oggi non è ancora chiaro il suo potenziale per il futuro, ha bisogno di giocare per dimostrare quanto vale.