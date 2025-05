Il Milan non può farci niente, l’infortunio rovina una stagione intera: ribaltone rossonero

Un problema fisico serio terrà un calciatore fuori dal campo a lungo e questo potrebbe provocare una cessione eccellente al Milan.

Anche se la matematica non l’ha ancora condannato, il Milan non disputerà la prossima Champions League e sarà interessante capire che tipo di calciomercato effettuerà in estate. Mancando degli importanti introiti a bilancio, probabilmente ci sarà anche qualche cessione onerosa da dover effettuare sia per tenere i conti in ordine sia per reinvestire.

In questo momento il club ha due titolarissimi in scadenza a giugno 2026 e ancora non c’è un accordo per il rinnovo del loro contratto. Ovviamente, ci riferiamo a Mike Maignan e a Theo Hernandez. Per il portiere ex Lille sembrava fatta qualche mese fa, poi è emersa una situazione diversa e le parti sono ancora in trattativa. C’è moderata fiducia di riuscire ad arrivare alle firme.

Più difficile la negoziazione riguardante il terzino ex Real Madrid, che nelle ultime due stagioni non ha brillato e che percepisce già uno stipendio abbastanza alto (4,5 milioni di euro netti annui). Il suo agente e la dirigenza hanno avuto dei contatti in questi mesi, però l’intesa non sembra vicina.

Calciomercato Milan, via Theo Hernandez?

Hernandez sta bene a Milano e ha fatto sapere di voler continuare a vestire la maglia rossonera. Tuttavia, il Milan non è molto propenso a dargli un aumento e già a gennaio aveva accettato l’offerta da oltre 40 milioni per cederlo al Como. Fu Theo stesso a bloccare il trasferimento rifiutando la destinazione.

Se non dovesse arrivare il rinnovo entro fine giugno, la cessione sarà inevitabile: il Milan non può rischiare di perderlo a parametro zero. Le richieste non dovrebbero mancare. Tra i club che potrebbero farsi avanti c’è il Bayern Monaco, che per tanti mesi dovrà rinunciare ad Alphonso Davies a causa di un grave infortunio. Dalla Germania era trapelato l’interesse del club bavarese per Hernandez già l’anno scorso, quando sembrava che il nazionale canadese fosse destinato al Real Madrid.

Il Milan vorrebbe incassare almeno 30 milioni in caso di addio di Theo. Il Bayern Monaco ha una forza economica importante e non avrebbe problemi a investire una cifra simile. In Spagna si era parlato anche del Real Madrid, squadra dal quale i rossoneri lo hanno comprato nel mercato estivo 2019. Ferland Mendy ha avuto tanti infortuni e c’è l’intenzione di comprare un nuovo terzino sinistro.