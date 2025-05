Gelo Fofana, una batosta nel momento cruciale della stagione

Un top club europeo è interessato all’ingaggio del centrocampista rossonero: arriverà una super offerta?

Uno dei volti nuovi del Milan 2024/2025 è stato Youssouf Fofana, arrivato dopo una lunga trattativa con il Monaco l’estate scorsa. Sfruttando la scadenza contrattuale ravvicinata (giugno 2025), il club rossonero ha cercato di spendere meno possibile per l’acquisto del cartellino. Ma dal Principato non sono mai scesi sotto una richiesta di 25 milioni di euro.

Il Milan alla fine ha investito 20 milioni più 5 di bonus per portarsi a casa il centrocampista francese. Ci ha messo qualche partita a ingranare, ma poi il giocatore ha mostrato le proprie qualità e si è rivelato un innesto all’altezza. Purtroppo, nei primi mesi ha dovuto giocare sempre a causa dell’assenza di un vice e a dicembre è arrivato un po’ scarico. Per uno-due mesi non è stato la sua versione migliore, complice anche una squadra che non stava girando, poi è tornato a livelli più consoni.

Calciomercato Milan, Fofana richiesto in Premier League: le ultime news

Al 99% il Milan non farà la Champions League nella prossima stagione ed è possibile che più calciatori ricevano offerte da squadre che invece parteciperanno a quella competizione. Ovviamente, qualcuno potrebbe anche essere tentato di andare via, molto dipenderà anche dal progetto di rilancio della società rossonera.

Teoricamente Fofana è un giocatore sul quale il Milan punta anche per il futuro. Ma non mancano rumors inerenti interessamenti di altre squadre. Ad esempio il Chelsea, che da tempo lo sta seguendo e che potrebbe decidere di fare un tentativo durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Si vocifera di un possibile investimento da 42 milioni di euro, cifra che farebbe fare una discreta plusvalenza nel bilancio rossonero.

Da dire che il Chelsea ha tanti calciatori sotto contratto e che prima di comprare deve pensare a vendere. A centrocampo ha Caicedo-Fernandez come coppia titolare, con Romeo Lavia come prima alternativa. Fofana sarebbe una buona aggiunta e in queste settimane è trapelato l’interesse dei Blues per un altro centrocampista della Serie A: André-Frank Zambo Anguissa del Napoli.

Ha un contratto fino a giungo 2027 e il club campano vorrebbe prolungarlo, però l’ex Fulham sta pensando di cambiare aria. Tornare in Premier League è una soluzione che lo affascina, una squadra come il Chelsea è molto attrattiva.