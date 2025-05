Non c’è pace per Hamilton, ennesima batosta per Lewis

Momento non felice della carriera del sette volte campione del mondo di F1: arriva un’altra notizia negativa.

Non immaginava sicuramente di arrivare in Ferrari e dominare come negli anni migliori con la Mercedes, ma Lewis Hamilton è certamente deluso per come è iniziata la sua avventura in rosso. La vittoria nella sprint race in Cina e il podio in quella a Miami sono state due magre consolazioni occasionali.

Nelle gare lunghe non è mai andato oltre il quinto posto. Due volte è arrivato settimo, una ottavo e un’altra decimo (al debutto a Melbourne). A Shanghai è stato squalificato, come Charles Leclerc, per una irregolarità sulla sua SF-25: era arrivato sesto al traguardo (il monegasco quinto). Nella classifica generale della F1 occupa la settima posizione con 41 punti, 12 in meno del compagno di squadra (quinto). Tra i due c’è Andrea Kimi Antonelli, rookie della Mercedes, con 48.

F1, ci sarà una svolta per Hamilton e Ferrari?

Le aspettative erano decisamente diverse nel box del team di Maranello, che nel 2025 contava di essere costantemente in lotta almeno per il podio. Invece, si ritrova ad essere la quarta forza della griglia. A Miami anche la Williams sembrava più competitiva, non è una situazione accettabile.

Hamilton e Leclerc hanno già spiegato agli ingegneri cosa bisogna migliorare della macchina e attendono risposte. Nel prossimo gran premio a Imola dovrebbero arrivare degli aggiornamenti utili per migliorare la SF-25. Sono state studiate delle pance laterali più snelle per migliorare l’efficienza aerodinamica. E si è lavorato anche a una versione modificata del fondo. Inoltre, sembra che a Maranello abbiano progettato una nuova sospensione posteriore, anche se potrebbe non debuttare a Imola.

I difetti della SF-25 sono tanti e la Ferrari sta lavorando per porvi rimedio. Anche se il distacco dai piloti McLaren è ampio e appare impossibile riaprire i giochi per il titolo, è doveroso fare quanto possibile per aumentare la competitività della monoposto. Leclerc e Hamilton sono top driver che meritano di guidare un mezzo all’altezza. Vero che da metà stagione lo sviluppo dovrebbe essere accantonato per concentrarsi sulla vettura 2026, dato che l’anno prossimo ci sarà un nuovo regolamento tecnico e ogni scuderia dovrà focalizzarsi su quello.

Hamilton sta ricevendo non poche critiche, anche se avere una macchina del livello della SF-25 non aiuta. C’è chi lo ritiene “bollito”, ma vorremmo vederlo con in una condizione tecnica migliore. Intanto, ci ha pensato il videogame F1 25 della EA Sports (in uscita il 30 maggio) a dargli una valutazione inferiore rispetto ad altri colleghi della Formula. Non ha solo Max Verstappen davanti.