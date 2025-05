Lo vuole Xabi Alonso, lascia il Milan per il Real Madrid

Il futuro allenatore dei blancos sta pensando anche un giocatore della squadra di Conceicao per la prossima campagna acquisti.

Al 99% il Milan non disputerà la prossima Champions League e rischia di rimanere fuori da tutte le competizioni europee. Non aver vinto la Coppa Italia ha impedito di conquistare la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Tramite il campionato potrebbe essere difficile anche agguantare anche la Conference League, mancano solo due giornate e nella prossima partita c’è la Roma da affrontare allo stadio Olimpico.

È molto probabile che il club rossonero venda almeno un paio di giocatori importanti nella prossima sessione estiva del calciomercato. Senza Champions, il bilancio avrà bisogno di un’iniezione di denaro per mantenere i conti in equilibrio e avere un discreto budget per la campagna acquisti. Fare qualche cessione onerosa sarà necessario. Vedremo chi sarà destinato a lasciare Milanello, da mesi si parla di questo tema e diversi nomi hanno il futuro incerto.

Dal Milan al Real Madrid: trasferimento possibile?

Uno di quelli che potrebbero salutare il Milan è Theo Hernandez, il cui contratto va in scadenza a giugno 2026. In questi mesi la trattativa per il rinnovo non è mai decollata e la sensazione è che possa verificarsi la cessione a luglio. Anche se il calciatore ha fatto sapere di voler restare a Milano, dove ormai si è ben stabilito con la compagna Zoe Cristofoli e i due figli, ad oggi viene più naturale pensare a un addio.

Arrivato nell’estate 2019 per 22,8 milioni di euro, la vendita di Hernandez potrebbe generare una discreta plusvalenza a bilancio. Senza prolungamento contrattuale, l’obiettivo del club sarebbe quello di farlo partire per circa 30 milioni. Nel gennaio scorso il Como ne aveva offerti una quarantina e il Milan aveva detto sì, però era stato lo stesso Theo a rifiutare la destinazione. In caso di cessione, vuole una squadra di livello più alto.

Secondo alcuni rumors di mercato, ci sarebbe anche il Real Madrid tra le società che starebbero valutando il suo acquisto. Proprio dai blancos approdò a Milano nel 2019, dunque si tratterebbe di un ritorno. Xabi Alonso, che sostituirà Carlo Ancelotti in panchina (presto ci sarà l’ufficialità), vuole un nuovo terzino sinistro e la dirigenza ha più nomi nella lista. Non manca Alejandro Grimaldo, che con l’allenatore basco ha lavorato al Bayer Leverkusen in questi anni. Piacciono anche Alvaro Carreras del Benfica e Jorrel Hato dell’Ajax. Ferland Mendy ha avuto troppi infortuni in questi anni, dunque a Madrid stanno già pianificando un colpo nel ruolo.

Sarebbe sorprendente se Hernandez dovesse tornare a giocare coi blancos, soprattutto alla luce delle ultime stagioni dal rendimento sottotono. Vedremo se arriverà un’offerta nelle prossime settimane.