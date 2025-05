Barcellona-Milan, affare pazzesco: c’entra anche Raphinha

Milan e Barcellona possono tornare a parlare di mercato: Raphinha e non solo, spunta il clamoroso affare per l’estate

Una serata da incubo, il ko contro il Bologna e la sesta Coppa Italia della storia rossonera ufficialmente sfumata. Il Milan, ad una manciata di settimane dalla fine della stagione, esce con le ossa rotte. Una Supercoppa italiana in bacheca ma niente qualificazione alla prossima Champions League.

Un disastro anche e soprattutto dal punto di vista economico, dal momento che la mancanza di introiti derivanti dalla massima competizione europea si farà certamente sentire. Soprattutto in ottica calciomercato, un tema già caldo e sul quale a detta dello stesso Furlani il Milan sta lavorando da tempo. Si ripartirà da un nuovo allenatore, non v’era già alcun dubbio che Sergio Conceicao avrebbe salutato la Milano rossonera dopo un’annata tragica.

In attesa, poi, di comprendere tra le altre cose chi sarà l’uomo scelto per assumere il ruolo di direttore sportivo nelle prossime stagioni: al momento, tutto tace. Per quello che riguarda gli obiettivi e i sogni di mercato del ‘Diavolo’, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe presto ritrovarsi a parlare con il Barcellona che ha in mente una strategia ben chiara per rivoluzionare l’attacco in vista del prossimo anno.

Raphinha, prodigio brasiliano di 28 anni in scadenza il 30 giugno 2027, potrebbe incredibilmente finire sul mercato. Uno scenario che, da vicino, può ‘toccare’ anche il club rossonero.

Laporta ‘chiama’ il Milan: si parla anche di Raphinha

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ disegna uno scenario pazzesco nel quale, a sorpresa, Raphinha potrebbe dire addio al Barcellona tra poche settimane. Il presidente blaugrana Joan Laporta non vuole farsi trovare impreparato in caso di partenza del brasiliano: così, torna fortemente di moda il nome di Rafael Leao.

Il portoghese non ha certamente vissuto la sua migliore annata in maglia rossonera, con un rendimento altalenante che lo ha fatto mettere in discussione da Fonseca prima e Conceicao poi. Oggi, però, il Milan difficilmente si siederà a trattare la partenza della sua stella che, tra le altre cose, ha un contratto lungo in scadenza il 30 giugno 2028. Laporta aveva sondato il terreno già in passato ma adesso, con Raphinha potenzialmente in uscita, il nome di Leao potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto.

Servirà una proposta importante, probabilmente di poco inferiore ai 100 milioni di euro, per convincere il Milan a discutere di un possibile addio dell’attaccante portoghese. Staremo a vedere ma, intanto, Leao torna nel mirino della società spagnola: in questa stagione, nelle 40 presenze complessive accumulate tra campionato e coppe ha segnato 12 reti e firmato 13 assist vincenti per i compagni.