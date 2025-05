Colpo di scena Conceicao, subito nuova panchina in Serie A

Il tecnico portoghese potrebbe ripartire dal massimo campionato italiano, dopo l’addio al Milan a fine stagione: ecco chi ci pensa

Voleva chiudere diversamente la sua avventura al Milan, ma contro il Bologna è andata male, malissimo per Sergio Conceicao. Il Diavolo del tecnico portoghese ha perso per via del gol di Ndoye, incapace di reagire. Dopo le occasioni create nel primo tempo (clamorose quelle di Jovic e Jimenez), i rossoneri non sono riusciti più a tirare nello specchio della porta.

Il cambio di modulo, a partita in corso, con Chukwueze, Abraham, Gimenez, Walker e Joao Felix butti nella mischia, stavolta non ha prodotto davvero nulla e al fischio finale così ad esultare è stato il Bologna di Vincenzo Italiano. Per il Milan solo rimpianti, con i tifosi che non hanno perso tempo a cantare “Cardinale devi vendere, vattene! Vattene!”.Â

Un Cardinale assente alla sfida del suo Milan, come gli capita, ormai da mesi. Al Diavolo oggi tutti sono in discussione: i sostenitori rossoneri sarebbero ben felice che il numero uno di RedBird vendesse o che decidesse di affidarsi a dei dirigenti diversi da quelli attuali: Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic non si sono dimostrati all’altezza della situazione. Il tifoso, però, rischia di veder ancora tutti ai loro posti di comando. Partiranno invece diversi giocatori e chiaramente Sergio Conceicao.

Conceicao lascia il Milan, ma resta in Serie A: ecco la sua panchina

Per Sergio Conceicao l’avventura al Milan è davvero al capolinea. Le sue quotazioni prima della sfida contro il Bologna erano in rialza, dopo – inevitabilmente – sono crollate e l’addio è ovviamente certo. Il portoghese non potrà chiudere con due trofei in bacheca, come avrebbe sperato. Ma può ancora regalare l’Europa al Milan.

Dopo la sfida contro la Roma, ancora allo stadio Olimpico, e contro il Monza, Sergio Conceicao saluterà la squadra e ripartirà altrove. L’ex Porto non farà certo fatica a trovare un nuovo team. Prima di accettare il Diavolo, d’altronde, le proposte non mancavano, soprattutto in Ligue 1 e in Premier League.

Ora potrebbe addirittura restare in Serie A. A pensarci potrebbe essere la sua ex squadra. La Lazio, infatti, non è del tutto soddisfatta di Marco Baroni e qualora non arrivassero i risultati una separazione sarebbe certa, con Conceicao che tornerebbe prepotentemente di moda per i biancocelesti.