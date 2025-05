Conquistare l’Europa per il colpo in difesa: il Milan guarda in casa della rivale italiana

La qualificazione in Europa potrebbe cambiare il mercato del Milan: un difensore dalla Serie A per sistemare il reparto

La sconfitta in finale di Coppa Italia è una doppia beffa per il Milan: oltre ad aver perso un trofeo contro una squadra inferiore tecnicamente (ma superiore tatticamente e sotto molti altri aspetti), i rossoneri hanno anche mancato la possibilità di qualificarsi direttamente all’Europa League senza passare dal campionato. Al momento la squadra di Sergio Conceicao è ottava in classifica e quindi fuori da tutto: a due partite dalla fine della Serie A, ha ancora la possibilità di qualificarsi a qualsiasi competizione, anche la Champions, ma è difficile se non impossibile.

Più fattibile, invece, arrivare in Europa League e in Conference League, ma tutto dipende dai risultati delle altre e, soprattutto, dalla posizione finale del Bologna. Una situazione incredibile se pensiamo che, negli ultimi quattro anno, il Milan era sempre riuscito ad entrare in Champions League e senza grossi problemi. Un fallimento totale targato Giorgio Furlani e poi RedBird, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Salvare la faccia però è ancora possibile, e raggiungere l’Europa è importante anche per il mercato.

Un difensore dalla Serie A per il Milan, ma l’affare è difficile

Il Milan ha inevitabilmente perso appeal: ogni calciatore, oggi, ci pensa su più volte prima di venire a giocare in una squadra senza né capo e né coda, senza un progetto chiaro e preciso, senza l’ambizione di vincere ogni partita e arrivare ai livelli più alto. Figuriamoci senza nemmeno la Champions. L’Europa League può essere una pezza, mentre la Conference League no.

I tifosi sono consapevoli che, probabilmente, il peggio deve ancora venire: dopo una stagione così, può arrivare un’estate ancor più difficile. Già adesso, a stagione ancora da finire, ci sono serie indiscrezioni su un’offerta importante del Manchester City per Reijnders e sappiamo che questa società non si fa troppi problemi a vendere (senza la Champions ancor di più). Raggiungere l’Europa League cambierebbe molto poco per quanto riguarda il mercato in entrata, ma può essere un motivo in più per provare a convincere qualche dubbioso.

Il Milan ha necessità di cambiare molte cose e di ripartire dalle basi: un difensore centrale di alto livello dovrebbe essere una priorità. Gila della Lazio è uno dei nomi più interessanti (ma la Lazio chiede molti soldi) e che potrebbe fare al caso dei rossoneri, ma per lui ci sono prospettive ben più interessanti del Milan ad oggi: può giocare in squadre più forti e con possibilità di vincere trofei, in Italia e non solo.