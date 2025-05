Dai nerazzurri al Milan: affare da 25 milioni

Corre ai ripari il Milan, dopo il ko nella finale di Coppa Italia. Via alla rivoluzione: in cantiere un colpo nerazzurro da 25 milioni.

L’ennesima delusione di una stagione da incubo. Clima teso, in casa Milan, dopo la sconfitta patita per mano del Bologna in finale di Coppa Italia che ha fatto sfumare la possibilità di aggiungere il trofeo in bacheca e centrare la qualificazione in Europa League. Il processo di rifondazione della rosa, alla luce del verdetto espresso dal campo al termine dei 90 minuti, subirà quindi un’accelerazione.

Il reparto che più di tutti andrà incontro ad un restyling completo è quello difensivo, andato sin troppo spesso in difficoltà durante la stagione. Molti degli attuali protagonisti andranno via, lasciando spazio a nuovi volti. In lista di sbarco, ad esempio, risulta esserci Malick Thiaw scivolato indietro nelle gerarchie e rispolverato soltanto in seguito all’infortunio di Fikayo Tomori. Il 23enne ha diversi estimatori in Premier League: in primis il Newcastle, che da tempo ha cominciato a monitorarlo.

Via anche lo stesso Tomori, cercato in passato dal Tottenham. Lo stesso destino, poi, attende Theo Hernandez rimasto ben distante dagli standard qualitativi raggiunti nelle scorse annata. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 si è arenata, con il club messosi alla ricerca di un acquirente. La dirigenza, coordinata da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, al tempo stesso ha provveduto ad individuare due nuovi innesti entrambi di proprietà del Bruges.

Mercato Milan, colpo dai nerazzurri: servono 25 milioni

Per sostituire il terzino francese si sta ad esempio pensando a Maxim De Cuyper, autore di 4 reti e 7 assist in 52 apparizioni. I riflettori, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista di ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, sono inoltre puntati su Raphael Onyedika: si tratta di un centrale di grande affidabilità, strutturato fisicamente (è alto 1.84) e capace di ricoprire anche i ruoli di mediano davanti alla difesa. Il 24enne nigeriano rappresenta una colonna portante della squadra nerazzurra (50 presenze fin qui) e, in alcune occasioni, è riuscito perfino a rendersi utile in zona offensiva (2 goal ed altrettanti passaggi vincenti).

Il Milan si è iscritto alla corsa e, a breve, proverà a gettare le basi della trattativa consapevole che, nella circostanza, dovrà guardarsi dalla concorrenza del West Ham. La società belga, dal canto suo, forte di un accordo valevole fino al 2027 lo venderà soltanto in cambio di 25 milioni. Cifra, questa, che consentirebbe di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza, visto che per prenderlo dal Midtjylland nell’agosto 2022 ne erano serviti “appena” 9.