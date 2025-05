Dal Milan alla Juve, altro tradimento ad un passo: rossoneri gelati

Un ex rossonero potrebbe trasferirsi a Torino: arriva un’indiscrezione in merito al sorprendente trasferimento che potrebbe avvenire a giugno-luglio.

In casa Juventus non sono felici di come si è evoluta questa stagione e sperano di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Mancare tale obiettivo minimo stagionale sarebbe un grosso fallimento, soprattutto alla luce degli investimenti pesanti fatti nella scorsa sessione estiva del calciomercato.

La squadra di Igor Tudor è quarta, ma ha gli stessi punti della Lazio e un punto di vantaggio sulla Roma. Nelle ultime due giornate sfiderà Udinese e Venezia, due squadre assolutamente alla portata. La Lazio nel prossimo turno affronta l’Inter a San Siro, mentre la Roma ha il Milan all’Olimpico: potrebbe essere un momento decisivo della corsa al quarto posto della Serie A. Vedremo se sarà effettivamente così.

In attesa di vedere i risultati sul campo, alla Juve stanno già ragionando su alcuni cambiamenti da apportare per la prossima stagione. Da capire se Tudor resterà e su quali giocatori si deciderà di puntare. Inoltre, c’è l’intenzione di fare un’aggiunta importante all’organigramma dirigenziale.

Juventus, nuovo direttore sportivo: le ultime news

La Juventus vuole dotarsi di un nuovo direttore sportivo, una figura che vada ad affiancare al managing director football Cristiano Giuntoli. Negli ultimi giorni stanno trapelando alcuni nomi e tra questi c’è anche quello di un ex Milan.

Si tratta di Frederic Massara, cha ha ricoperto il ruolo di ds rossonero tra il 2018 e il 2023. È stato il braccio destro di Paolo Maldini, insieme hanno riportato il Milan prima in Champions League e poi a rivincere uno Scudetto. Sportmediaset scrive che viene dato molto in ascesa, quindi non va escluso che possa essere proprio lui il direttore sportivo che approderà a Torino.

Massara è stato licenziato dal club rossonero nel giugno 2023 e un anno dopo ha firmato il Rennes, solo undicesimo nella classifica della Ligue 1. Dovrebbe lasciare il club francese al termine della stagione e sarebbe contento di ripartire da una realtà calcistica importante come la Juventus. In coppia con Giuntoli cercherebbe di individuare i giusti profili per disputare un’annata di livello superiore rispetto a quella in corso.

Oltre all’ex Milan, un altro candidato per l’incarico di ds è Matteo Tognozzi, già osservatore della Juventus tra il 2017 e il 2023, poi direttore sportivo del Granada. L’esperienza in Spagna è terminata nel febbraio scorso, per lui si potrebbe aprire la porta del ritorno in Italia. Torino sarebbe un’ottima piazza dalla quale ripartire, considerando che la conosce già bene.