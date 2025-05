Dalla Juve al Milan, è clamoroso il cambio di maglia: novità assoluta

Le ultime sul nuovo Milan. Si ripartirà presto dal primo colpo: può arrivare dalla Juventus? Ecco l’annuncio del noto giornalista

Il Milan è chiamato a guarda velocemente alla prossima stagione. Il Diavolo appare in ritardo sulla programmazione dell’annata che verrà, non avendo ancora scelto il nuovo Direttore sportivo. Giorgio Furlani ha affermato di non avere alcuna fretta, tanto che i dialoghi con i papabili ds appaiono interrotti, ma ben riprenderanno e si premerà il piede sull’acceleratore.

Il tifoso del Milan incrocia così le dita, sperando che venga scelto il Direttore sportivo giusto. Di certo non sarà Berta il prescelto. L’ex Atletico Madrid, il preferito in assoluto dell’Ad del Diavolo (ma è arrivato in ritardo), ripartirà dall’Arsenal. Salvo clamorosi colpi di scena, poi, non sarà nemmeno Fabio Paratici. Per l’e Juventus era stato trovato l’accordo su tutto, ma il Milan ha fatto un passo indietro. Così quando Paratici è stato ricontattato ha declinato gentilmente l’offerta. Ci sarà un nuovo tentativo? Impossibile saperlo, nel calcio, d’altronde, tutto è davvero possibile.

Le parole che non ti aspetti: un altro nome dalla Juve al Milan

Nel frattempo così, Carlo Pellegatti si è espresso in merito: “Fabio Paratici non ha ancora firmato col Tottenham. Questo mi fa sperare. Ieri mi è arrivata una voce, forse potrebbero ripensarci. Non mi voglio illudere. Paratici è ancora libero. A me piacerebbe averlo al Milan. So che piace sempre D’Amico. Tare mai più contattato”.

Ma poi il noto giornalista, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, fa un nome a sorpresa: “C’è anche una voce che riguarda Giuntoli, ma ha un contratto con la Juventus. Non ho approfondito, non so se sia vero che l’abbiano contattato o meno. Ma c’è una voce riguardante anche Giuntoli”. E’ pur vero, però, che arrivano diversi voci provieniti da Torino, che vogliono l’ex Direttore sportivo del Napoli lontano dalla Juventus. Chissà che non possa davvero diventare, poi, un nome per il Milan di Giorgio Furlani.

Un’ultima battuta di Pellegatti è legata al calciomercato: “La Gazzetta parla di Gutierrez. Che il Milan metta 35 milioni di euro non ci credo. Il Real Madrid potrebbe riprenderlo per 9 milioni di euro. A quel punto potrebbe arrivare il Milan. Ci potrebbero essere base economiche più consone, magari inserendo Jimenez”.