Firma per due anni e porta il bomber: il Milan chiude il doppio colpo

Il possibile nuovo allenatore del Milan potrebbe firmare un contratto di due anni: insieme a lui anche il bomber, i dettagli

Dopo un anno disastroso come questo, fra i peggiori della storia del Milan, ci si aspetta un intervento massiccio a giugno. Il problema però è che dai piani alti di via Aldo Rossi non arrivano segnali di una possibile rivoluzione in dirigenza: Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada resteranno al loro posto, al massimo ci sarà un direttore sportivo in più, ma non come valore aggiunto (non è un caso che con Fabio Paratici non si sia arrivati ad una chiusura). Ci saranno sicuramente cambiamenti nella parte tecnica, e quindi un nuovo allenatore e nuovi giocatori.

Per quanto riguarda la panchina, tutte le indiscrezioni spingono sull’arrivo di un tecnico italiano. Vincenzo Italiano è fra i candidati, ma è legato al Bologna e oggi strapparlo ai rossoblu è complicato: chiamarsi Milan purtroppo non basta più. Meglio un profilo libero da vincoli contrattuali, pronto magari a rimettersi in gioco dopo un anno di stop: è Maurizio Sarri, uno dei preferiti (a quanto si dice) della dirigenza. E con lui potrebbe arrivare anche un altro attaccante.

Sarri al Milan porta anche un altro bomber

Il centravanti per il presente e per il futuro il Milan ce l’ha già: è Santiago Gimenez, uno dei migliori talenti in Europa nel suo ruolo. E lo ha dimostrato anche in questi mesi difficili in rossonero: nonostante le inevitabili difficoltà, e nonostante l’assurda decisione di Conceicao di preferirgli Jovic, è riuscito comunque ad avere un buon rendimento e una buona media reti. Ci ripartirà quindi da lui, ma la società potrebbe prendere anche un altro centravanti.

Uno dei nomi più caldi da sempre è quello di Lorenzo Lucca, uno dei migliori attaccanti di questa stagione di Serie A con la maglia dell’Udinese. Ha fatto davvero molto bene quest’anno ed è inevitabile che attiri l’interesse di grandi squadre, il Milan in primis. A gennaio la società aveva fatto dei ragionamenti su di lui, prima di andare dritta su Gimenez. Ora Lucca può tornare di moda, anche se ci sarebbe poi un problema di natura tattica.

Maurizio Sarri gioca da sempre con una sola punta: il 4-3-3 è il modulo più utilizzato dall’ex allenatore di Napoli e Lazio, ma ha cambiato tanto in carriera e chissà che durante questo anno fermo non abbia apportato qualche modifica ai suoi principi di gioco. Lucca e Gimenez comunque sono due attaccanti simili e il Milan farebbe meglio ad investire quelle cifre per altri ruoli: un centrocampista di spessore, un difensore di livello e un terzino destro per sostituire Walker (destinato a tornare a Manchester).