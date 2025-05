Il sostituto di Reijnders è stato già scelto, ritorno a sorpresa in rossonero

Il futuro di Tijjani Reijnders potrebbe essere lontano dal Milan in vista della prossima stagione. L’offerta del Manchester City è in arrivo e difficilmente i rossoneri riusciranno a trattenere la stella olandese.

Nonostante il rinnovo giunto nelle scorse settimane, il futuro di Reijnders sarà con ogni probabilità lontano dal Milan. Il centrocampista olandese, classe 1998, è finito nel mirino del Manchester City, pronto a mettere sul piatto una super offerta per strappare il calciatore al club meneghino.

Non smettono di arrivare le cattive notizie in casa Milan con i rossoneri che hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna per 1-0 ed hanno perso l’occasione di centrare il secondo trofeo stagionale e la conseguente possibilità di qualificarsi ad una coppa europea. Oltre al ko con i rossoblu i tifosi del Milan devono ora fare i conti con il forte interesse da parte del Manchester City per Tijjani Reijnders con l’olandese che, nei piani di Pep Guardiola, dovrebbe andare a prendere il posto di Kevin De Bruyne, destinato a salutare la squadra inglese.

Il Milan saluta Reijnders, un ritorno per sostituire l’olandese

La cessione di Reijnders appare inevitabile in casa Milan considerato il fatto che il club non avrà gli introiti derivanti dalla Champions League e, probabilmente, anche quelli delle altre coppe europee con i rossoneri che sembrano destinati a fallire l’accesso alle competizioni continentali. Un giocatore che potrebbe prendere il posto di Reijnders nella rosa del Milan è Mario Pasalic con il croato destinato a lasciare l’Atalanta a costo zero.

Il centrocampista classe 1995 sta da tempo trattando il rinnovo con i bergamaschi ma il futuro in dubbio di Gian Piero Gasperini sta lasciando ancora in fase di stallo le operazioni di mercato. Il croato potrebbe tornare in rossonero quindi dopo otto anni con il Milan che potrebbe chiudere l’affare a costo zero andando a mettere in rosa un giocatore di qualità ed esperienza.

Chiaro che, in caso di cessione di Reijnders, non possa bastare l’arrivo di Pasalic a sopperire alla mancanza del centrocampista olandese ma il Milan dovrà muoversi per andare ad inserire nella rosa delle pedine che possa aiutare la squadra a rialzare la china dopo un’annata da dimenticare.

Per quello che riguarda il centrocampista olandese c’è una richiesta del Milan che va dai 75 agli 80 milioni di euro ma di fronte ad una proposta da 70 milioni più bonus è probabile che l’affare possa andare in porto. Un’altra cessione eccellente in mezzo al campo quindi dopo quella di Tonali, col Milan che, al contrario, avrebbe bisogno di rinforzi nel reparto mediano.