Milan, attacco continuo alla proprietà: “Maldini spodestato in maniera vigliacca”

Le parole su Paolo Maldini non lasciano dubbi. Ormai nessuno ha più dubbi sugli errori commessi dall’attuale proprietà

“Me la ricordo l’intervista, dopo la semifinale contro l’Inter: Maldini disse così perché ci aveva visto lungo. Maldini aveva evidenziato, a suo modo, in maniera impeccabile, sobria ma decisa, dove stava andando il Milan. E ti dice: dato che io ci metto la faccia, perché ci vado davanti alle telecamere a parlare, ti dico: “È tempo di intervenire, bisogna costruire. Prendiamo atto di chi siamo ma anche dove vogliamo arrivare“. Lui questo ti ha detto. Esattamente ciò che, per non stare dietro alla guida dell’antico totem che parla e non sbaglia, per cui lo hanno mandato via. Lo hanno spodestato, in maniera anche vigliacca“.

Sono i giorni e le ore della nostalgia e del rimpianto. Tutti ora invocano Paolo Maldini, tutti rivorrebbe il numero 3 per salvare il Milan. A ricordare quanto detto da Maldini dopo la semifinale di Champions League contro l’Inter è Lele Adani nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol . Ma come detto oggi Paolo Maldini è il protagonista dei discorsi di tanti. Dei tifosi in primis, ma anche di chi può far sentire la propria voce attraverso i media e che amano tanto il Milan.

Tutti con Maldini

Lo ha fatto qualche giorno fa Zvonimir Boban che ha parlato di “una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa. Indecente, inaccettabile”.

“Potrei dire altre mille cose brutte – afferma il croato nella recente intervista al canale YouTube di Longoni – Per loro Paolo rappresentava l’ultimo ostacolo per fare quello che volevano. E tanto ha inciso il fatto di Tonali, Paolo non l’avrebbe mai lasciato andare. Perché il ragazzo è milanista. Quando li avevamo contattati mi disse che non sarebbe mai andato alla Juventus e all’Inter. Paolo e Ricky (Massara, ndr) lo prendono a una cifra super per un giocatore così. Lasciare un simbolo così, poi dopo lo scudetto…”.

Ma ha fatto lo stesso anche Ibrahim Ba, che ha ripreso le parole di Paolo Maldini dopo aver vinto lo Scudetto: “Senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo tra le migliori sei o sette squadre in Italia per tentare di rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions. Per questo è il momento che la proprietà, Elliott o quella che potrebbe arrivare, chiuda il triennio e capisca che strategia vuole per il futuro. Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions”.