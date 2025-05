Non si presenta, la decisione è sbalorditiva: tifosi del Milan increduli

Le ultime notizie dal mondo rossonero. Non si terrà alla vigilia del match contro la Roma: la decisione è stata presa

Non ci sarà. Prima dell’ultima trasferta di Serie A, nel match contro la Roma, valevole per la 37esima giornata, non parlerà. Ormai non fa più notizia, ma il Milan ha comunicato che la conferenza stampa di presentazione del match contro i giallorossi non si terrà. Sergio Conceicao, dunque, non parlerà ai giornalisti.

Era nell’aria questa decisione, d’altronde nell’ultimo periodo è capitato spesso che il tecnico portoghese decidesse di non concedersi alla stampa, soprattutto quando si giocavano due match ravvicinati. La stagione, d’altronde, ha pure poco da dire e la conferenza non sarebbe stata certo ‘utilizzata’ dagli giornalisti per presentare la sfida contro i capitolini. Sarebbero state fatte domande sul futuro e un bilancio sulla stagione. I tifosi hanno così reagito alla scelta di non fare conferenza stampa. Ecco alcuni tweet:

Secondo una profezia portoghese porta male fare due conferenze in una settimana

(Sergio Conceicao) https://t.co/YoMkWm5Upm — Pellegrinaggio 2.0 (@Pellegrinaggio2) May 16, 2025

Che strano, non succede mai — Stefano Baggio (@1959stefano) May 16, 2025

La riapertura del caso di Garlasco lo ha scosso https://t.co/Kl284x9jFk — Luca Nunziata (@lucanunziata2) May 16, 2025

Benissimo, evitano di essere ancora più indecenti, tutti! — Kdc1987🔴⚫7️⃣🏆🇪🇺🔴⚫1️⃣9️⃣🥇🇮🇹🔴⚫ (@Kdc1987Kdc) May 16, 2025

Altra poca cosa fatta giusta da Conceicao é quella di non fare conferenze stampa. Alla faccia dei giornalisti. — Elisabetta (@Lilibeth3090) May 16, 2025

Domenica sarà una brutta umiliazione. Brutta forte. — 🔴 Il #saveacmilan ⚫ (@acmrougeetnoir) May 16, 2025

E di cosa dovrebbe parlare — Paolo Sottosanti (@PaoloMantoRMJ) May 16, 2025

Milan, il Diavolo verso Roma: le possibili scelte di Conceicao

Domani sarà comunque vigilia di campionato per il Milan, anche senza conferenza stampa e Sergio Conceicao dovrà fare le sue scelte per provare a chiudere nel modo migliore la stagione.

Dovrebbero essere utilizzati ancora i titolari, non essendoci più nulla da perdere. Qualche cambio, però, potrebbe esserci rispetto alla sfida contro il Bologna. Santi Gimenez dovrebbe giocare dal primo minuto, ma potrebbero esserci altri cambi.

Ruben Loftus-Cheek, ad esempio, potrebbe trovare spazio, magari al posto di un Youssouf Fofana che non sembrava stare al 100% dopo il problema al piede. La formazione potrebbe essere Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo spazio a Jimenez, Reijnders, Loftus-Cheek e Theo Hernandez. In avanti Rafa Leao, Christian Pulisic e Santi Gimenz. E’ possibile infine che possa tornare a giocare anche Riccardo Sottil