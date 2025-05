Piove sul bagnato in casa Milan, non ce la fa: non giocherà a Roma

Conceicao potrebbe perdere un calciatore per la prossima partita di Serie A: ecco le ultime notizie da Milanello.

Fallito l’obiettivo di vincere la Coppa Italia e di qualificarsi automaticamente alla prossima Europa League, il Milan si ributta sul campionato. Ci sono ancora due giornate da disputare e i rossoneri affronteranno prima la Roma allo stadio Olimpico e poi il Monza a San Siro.

Fondamentale vincerle tutte e due per poter sperare in una qualificazione almeno alla Conference League. Non sarà semplice, soprattutto il match di domenica contro la squadra di Claudio Ranieri, ancora coinvolta nella lotta Champions, sarà particolarmente impegnativa.

Verso Roma-Milan: Conceicao perde un calciatore per infortunio?

Sarà interessante vedere se Sergio Conceicao farà qualche scelta sorprendente nella formazione titolare o se schiererà l’undici visto nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Nell’ultimo allenamento di sabato a Milanello capiremo meglio le sue decisioni.

Secondo le ultime notizie giunte dal centro sportivo di Carnago, Conceicao potrebbe dover rinunciare sia a Warren Bondo sia a Samuel Chukwueze. L’ex Monza era già assente nelle tre partite precedenti a causa di un problema a una caviglia, potrebbe non recuperare neppure per Roma. Invece, l’esterno nigeriano ha un’infiammazione al pube ed è a rischio per la trasferta allo stadio Olimpico.

Entrambi i giocatori farebbero comodo a Conceicao, però difficilmente saranno nella lista dei convocati. Purtroppo va detto che Bondo non ha dato quasi alcun contributo da quando è approdato al Milan nell’ultima sessione invernale del calciomercato. Tra problemi fisici, panchine e qualche spezzone ha dimostrato poco. Prematuro dare giudizi, considerando che in questi mesi la squadra rossonera non ha brillato, vedremo se il francese avrà una nuova chance nella prossima stagione.