Theo Hernandez si è offerto alla rivale di sempre: arriva la conferma

Il futuro del nazionale francese è incerto, intanto trapela un’indiscrezione un po’ a sorpresa: un segnale chiaro di uno scenario che può verificarsi.

Theo Hernandez ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e in questi mesi la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Come abbiamo raccontato tante volte, il giocatore ha manifestato l’intenzione di rimanere e il Milan non ha mai davvero approfondito la negoziazione con l’agente Manuel Garcia Quilon.

Com’è noto, il club rossonero aveva accettato l’offerta del Como durante l’ultima finestra invernale del calciomercato: circa 40 milioni di euro. Era stato l’ex Real Madrid a rifiutare il trasferimento nella squadra di Cesc Fabregas, nonostante un ambizioso progetto avviato dal club lariano e la ricca disponibilità di denaro della proprietà indonesiana. In caso di partenza a Milano, vorrebbe una piazza più prestigiosa e in grado di garantirgli la possibilità di giocare in Champions League.

Calciomercato Milan, la mossa di Theo per la prossima stagione

Oggi Hernandez percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e il Milan non sembra disposto a concedere un aumento. Il suo rendimento nelle ultime due stagioni è stato abbastanza deludente, quindi niente adeguamento al rialzo dell’ingaggio. La posizione della società rossonera appare abbastanza chiara su questo punto: se il giocatore vuole rimanere, al massimo può farlo percependo la stessa cifra odierna.

Senza rinnovo, la cessione di Theo sarà inevitabile: il Milan non può rischiare di perdere un calciatore del suo valore a parametro zero nel 2026. Meglio provare a incassare almeno 25-30 milioni nella prossima sessione estiva del calciomercato che ritrovarsi con nulla in mano tra un anno. Delle offerte da società prestigiose dovrebbero arrivare, anche se il nazionale francese non ha impressionato negli ultimi anni in maglia rossonera.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Marca, Hernandez si sarebbe proposto al Real Madrid. Si tratterebbe di un ritorno, dato che ha già vestito la maglia blanca prima di approdare a Milano. Non è un segreto che il club spagnolo abbia l’obiettivo di comprare un nuovo terzino sinistro e che stia valutando più opzioni per rinforzarsi in un ruolo nel quale Ferland Mendy non ha dato le giuste garanzie. Il francese ha avuto diversi infortuni che lo hanno condizionato.

Sarebbe sorprendente un ritorno di Theo al Real Madrid, che dovrebbe annunciare Xabi Alonso come sostituto di Carlo Ancelotti nelle prossime settimane. Per giocare nei blancos, serve un rendimento diverso da quello che il francese ha messo in campo spesso nelle ultime stagioni.