15 milioni, il bomber del Milan se ne va: accordo ad un passo

Un giocatore rossonero potrebbe andare in Turchia, pronta l’offerta per luglio: le ultime notizie.

A fine stagione ci saranno tanti cambiamenti al Milan, a ogni livello. Nella squadra dovremmo assistere a diverse novità, con più giocatori che andranno via e altri che arriveranno.

Sarà interessante vedere chi verrà confermato, chi verrà venduto e chi saranno i volti nuovi che approderanno a Milanello. Ci sono più giocatori arrivati o partiti in prestito, quindi bisognerà innanzitutto capire cosa succederà a loro. Ad esempio, per Kyle Walker è previsto il diritto di riscatto a 5 milioni di euro, ma la società rossonera non sembra intenzionata a esercitare l’opzione. Al 99% il terzino inglese tornerà al Manchester City, almeno momentaneamente.

Anche il suo connazionale Tammy Abraham è arrivato in prestito a Milano, però nel suo caso si tratta di una formula “secca”, senza diritto di riscatto. Per tenerlo servirebbe una nuova trattativa con la Roma, che lo valuta 20-25 milioni. Da considerare pure lo stipendio di circa 4,5 milioni netti annui più bonus.

Calciomercato Milan, Abraham in Turchia: le ultime news

L’orientamento del Milan sembra quello di non confermare Abraham, nonostante i 10 gol e i 7 assist in 44 presenze. Si punterà su Santiago Gimenez come attaccante titolare e probabilmente si cercherà un’alternativa meno costosa dell’ex Chelsea, anche perchè il club non avrà gli incassi della Champions League e dovrà fare attenzione al bilancio durante la campagna acquisti.

Abraham non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova sistemazione. Da non escludere un ritorno in Premier League, dove alcune squadre lo avevano già richiesto la scorsa estate. Allora preferì aspettare il Milan, però quest’anno lo scenario potrebbe cambiare. Negli ultimi giorni stanno emergendo anche indiscrezioni inerenti l’interesse di società della Super Lig turca.

Un allenatore che lo vorrebbe nella propria squadra è José Mourinho, da questa stagione alla guida del Fenerbahce. Il portoghese perderà Edin Dzeko, in scadenza di contratto, e gli piacerebbe avere Abraham dopo averlo già allenato alla Roma.

Ma attenzione anche al Besiktas, che secondo il portale turco Sozcu avrebbe stanziato 15-20 milioni per l’acquisto di un nuovo centravanti. Abraham è un obiettivo, ma lo sono anche Jonas Wind, Paul Onuachu, Wout Weghorst, Beto e Patrik Schick. Potrebbe essere uno di loro ad approdare a Istanbul.

Oltre all’ex Chelsea, il Besiktas vorrebbe un altro giocatore della Roma: il terzino destro Zeki Celik. Il club giallorosso potrebbe piazzare due esuberi in Turchia, se arriveranno le giuste offerte.