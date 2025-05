Al Milan grazie a… Massara: l’ex dirigente libera l’obiettivo rossonero

L’ex Massara potrebbe fornire un assist al Milan per mettere le mani sul primo obiettivo: i dettagli

La ricerca del direttore sportivo continua. Sono passati mesi da quando sono uscite fuori le prime indiscrezioni: era praticamente fatta con Fabio Paratici, coi contratti pronti per essere solo firmati, poi l’ennesimo improvviso dietrofront da parte del Milan come ne abbiamo visti tanti da quando al comando ci sono fondi americani. Di recente ci sono stati degli incontri con Igli Tare, libero da vincoli contrattuali, ma la mancata chiusura fino ad oggi rende evidente che su di lui ci sono dei punti interrogativi.

Il profilo che convince più di tutti è quello di Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta, legato da un contratto lungo e importante. Percassi non ne vuole sapere e, pubblicamente, lo ha blindato in conferenza: “L’anno prossimo ha la responsabilità di costruire un’Atalanta forte”. Parole che non hanno scoraggiato i rossoneri, ancora interessati al suo profilo perché giovane, poco mediatico e abituato a lavorare in gruppo. Ad aiutare il Milan in questa trattativa, a sorpresa, potrebbe essere un ex milanista, protagonista della storia recente del club.

Massara dice addio al Rennes e può “aiutare” il Milan

In seguito ad un accordo consensuale, Frederic Massara ha deciso di lasciare il Rennes, squadra alla quale si era legato da qualche anno. Braccio destro di Paolo Maldini, è stata una figura fondamentale per i successi del Milan grazie alle sue intuizioni di mercato. È uno come lui, oltre ovviamente a Maldini, che manca terribilmente oggi. E ora potrebbe fare un altro favore ai rossoneri.

Massara, stimato e riconosciuto in tutta Italia, potrebbe diventare un’opzione seria per la carica di direttore sportivo dell’Atalanta se si dovesse arrivare ad un addio di D’Amico. A quel punto il Milan avrebbe la strada spianata per prendere l’ex direttore sportivo del Verona. Uno scenario quindi da tenere in considerazione per giugno: il fatto che non ci siano nuove indiscrezioni sulla scelta del diesse da parte del Milan, e anche le dichiarazioni di Giorgio Furlani, fanno pensare che non sia stato ancora annunciato perché ancora sotto contratto con un’altra squadra. C’è anche un’altra ipotesi, la più temuta dai tifosi: e se il Milan avesse scelto un profilo di poco impatto (nei mesi scorsi si era fatto il nome di un certo Modesto, amico di Moncada che ha lasciato il Monza a stagione in corso)? Il rischio c’è.