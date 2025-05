“Andrà al Milan”, è confermato: il nuovo allenatore arriva da una big di Serie A

Non ci sono dubbi, è confermato: “Andrà al Milan”. Il nuovo allenatore dei rossoneri arriva da un top team della Serie A

Altri due match e poi finalmente andrà in archivio una stagione che, a parte la conquista della Supercoppa Italiana superando in finale e in rimonta dallo 0-2 i cugini nerazzurri dell’Inter, ha regalato solo delusioni. L’ultima in ordine di tempo il ko nella finale di Coppa Italia per mano del sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano.

Una sconfitta che si aggiunge alla prematura uscita di scena dalla Champions League e a un rendimento in campionato mai in linea con quello delle prime della classe, Napoli e Inter, che si giocano lo scudetto negli ultimi 180 minuti. Ciononostante, il Milan non può ancora andare in vacanza. Oltre a finire con dignità il campionato, come sottolineato da Sergio Conceiçao nel post finale di Coppa Italia, i rossoneri devono provare a centrare la qualificazione a una competizione europea.

Impresa tutt’altro che semplice visto che a due giornate dal gong finale il Milan deve recuperare 3 punti alla Roma che al momento occupa il sesto posto che vuol dire pass per la Conference League. Dunque, se non ci sono certezze sul futuro europeo del Diavolo, è sicuro, invece, che non sarà Sergio Conceiçao a guidare i rossoneri nella prossima stagione tant’è vero che è confermato che il nuovo allenatore rossonero arriva da una big della Serie A.

Furio Zara: “Conte andrà al Milan”

A dispetto della risposta interlocutoria dell’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani, alla domanda dei giornalisti di Mediaset sul futuro della panchina rossonera (“In questo momento grossa delusione per questa partita, per un trofeo che potevamo vincere. Non mi sento adesso di rispondere. Ci sono ancora 12 giorni e due partite, prenderemo decisioni e poi vedremo”), il destino del tecnico ex Porto è segnato.

Come detto nel primo paragrafo, il Milan che verrà non verrà costruito con al centro del relativo progetto Sergio Conceiçao. Ma allora chi al posto del tecnico lusitano? Ebbene, intervenuto a “Radio Radio”, Furio Zara, giornalista esperto di calciomercato, si è pronunciato sul futuro professionale sull’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che piace molto alla Juventus per la prossima stagione: “Conte lascerà il Napoli, ma non andrà alla Juventus. E’ una voce che circola da tempo e io penso che andrà al Milan”.

Insomma, l’ex giornalista del ‘Corriere dello Sport e attuale opinionista della “Domenica sportiva” va controcorrente. Nelle ultime settimane Antonio Conte ha sempre glissato sulla prosecuzione della sua avventura all’ombra del Vesuvio, con molti commentatori che hanno interpretato il non sbilanciarsi del tecnico salentino con le ‘avances‘ della ‘Vecchia Signora’. Invece, per Furio Zara, a strappare al Napoli l’ex Ct della Nazionale potrebbe essere il Milan. Del resto, Conte, come ha dimostrato anche al Napoli, è l’uomo giusto per rivitalizzare un ambiente rossonero depresso dopo una stagione fallimentare.